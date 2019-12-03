Gündem Kahvehanenin çöp kovasından tarihi eser fışkırdı
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Kahramanmaraş’ta kahvehanenin çöp kovasından tarihi eser fışkırdı

Kahvehanenin çöp kovasından tarihi eser fışkırdı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından bir kahvehaneye yapılan operasyonda çöp kovası içinde ‘Roma Helenistik Antik’ döneme ait olduğu değerlendirilen 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Baskında ele geçirilen heykel.
Baskında ele geçirilen heykel.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli takibi sonucu akşam saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneye operasyon düzenledi.

Operasyonda kahvehane içerisinde arama yapan polis ekipleri, çöp kovası içinde ‘Roma Helenistik Antik’ dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi. İş yerinde çalışan M.K.’ya ait olduğu tespit edilen tarihi eserlere el konuldu. M.K.’nın tarihi eserleri, kazı yaparak ve başka kişilerden temin ederek toplandığı öğrenildi.

Çöp kutusundan 2 bin 300 yıllık tarihi eser çıktı
OYNAT 00:34
Çöp kutusundan 2 bin 300 yıllık tarihi eser çıktı
Kahramanmaraş'ta, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, çöp kutusuna gizlenmiş 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ile 2 heykel ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Baskında ele geçirilen tarihi eserler.

3 kişi gözaltına alındı


Bu kapsamda operasyonu genişleten polis, tarihi eserlerin bir kısmını M.K.’ya verdiğini tespit ettiği, B.K. ve V.D.’yi de farklı adreslerde yakaladı. Yakalanan 3 kişi, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Ayrıca, KOM ekipleri şehir merkezine girmeye çalışan bir otomobilde yaptığı aramada 32 şişe sahte alkol ve aynı zamanda kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili K.Y. ve A.T gözaltına alındı.

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