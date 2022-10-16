Denizli'de yağış sonrası zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi’ne meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Acıpayam Bulvarında sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisine hızlı giren bir otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetini bir türlü sağlayamayan sürücü, önünde bulunan araçlara arkadan çarptı.

Sağanak yağıştan dolayı önleri göremeyen ve arkadan seyreden araçlar da birbirine girdi. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ekip sevk edildi.

Kazada 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılırken, güvenlik güçleri de zincirlemeye kazaya daha fazla aracın karışmaması için yol güvenliğini sağladı. 10 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yaralan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Araçlarda maddi hasar meydana geldi

Büyük maddi hasarın meydana geldiği kazada araçlar, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yolda kaldırıldı. Araçların olay yerinde uzaklaştırılmasından sonra yol güvenli bir şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF 9 Adana'da bir alüminyum fabrikasında plastik malzemelerin bulunduğu kısımda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerinin bulunduğu kısımdan dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.<br><br> İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor. Adana'da alüminyum fabrikasında yangın Adana'da bulunan bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerin olduğu kısımda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 6 Olay, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesinde bulunan evlendirme dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında gelin tarafı ve damat tarafındaki grup arasında karşılıklı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma bir süre sonra büyüyünce evlendirme dairesinin önünde kavgaya dönüştü. Yaşanan tartışma bir süre sonra büyüyünce evlendirme dairesinin önünde kavgaya dönüştü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan T.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar ise özel araçla hastaneye gitti. Olayın ardından düğün salonundaki tüm vatandaşlar tahliye edilirken polis ekiplerinin konuya ilişkin incelemeleri devam ediyor. Kocaeli’deki düğünde kan aktı: Üç kişi yaralandı Kocaeli'de düğünde kız tarafı ve erkek tarafındaki bir grup arasında çıkan kavga, bıçaklı yaralamayla sona erdi. Çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

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