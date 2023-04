Deprem araştırma komisyonu toplandı: Hatay'da yıkılan binaların çoğunun demirleri Türk yapımı değil

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Türkiye Deprem Tehlike Haritasını eleştirdi. Yaltırak, "Türkiye'nin en büyük tehlikesi, deprem tehlike haritası." dedi. Yaltırak,

deprem haritasının değişmesi gerektiğini, mevcut harita ile devam edilmesi halinde depremin yine şehirleri vuracağını dile getirdi.