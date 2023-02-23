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Deprem yağmacısı çalıntı otomobille yakalandı

Hatay'da bir depremzedenin otomobilini çalıp, ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yapan kişi, Adana'da yakalandı. Çaldığı otomobili deprem bölgesinden yağmaladığı malzemelerle doldurduğu belirlenen zanlı tutuklandı.

12:38 . 23/02/2023 Perşembe
DHA
Deprem yağmacısı çalıntı otomobille yakalandı

Deprem yağmacısı çalıntı otomobille yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede Ahmet Ş.’nin (42) otomobilini çalıp, ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yapan Mehmet Ali Başkır (24), Adana’da yakalandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde Ahmet Ş.’nin oturduğu apartman da yıkıldı.

Ailesiyle enkazdan sağ çıkan Ahmet Ş., 9 Şubat’ta Mersin’e gitti. Kente geri döndüğünde otomobilini bulamayan Ahmet Ş., polise ihbarda bulundu. Yapılan araştırmada otomobilin, Adana’da olduğu tespit edildi.

Otomobile binerken yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’nde şüpheli Mehmet Ali Başkır’ı otomobile binerken yakaladı.



Telefon, bilgisayar, tablet...

Şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürülürken, otomobilde yapılan aramada ise 7 cep telefonu, televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, ses sistemi, ameliyat malzemesi, 80 paket sigara, tespih ve takı eşyaları, poşetlere doldurulmuş kıyafetler, farklı kişilere ait 3 cüzdan ve 5 kimlik ele geçirildi. Polisin irtibata geçtiği kimlik sahiplerinin depremzede olduğu, 6 Şubat gecesi çantalarını araçlarına bıraktıktan sonra yakınlarının bulunduğu enkazın başına gittiklerini, geri döndüklerinde ise eşyalarının çalındığını fark ettiklerini söylediği öğrenildi.


‘Uyuşturucu ticareti’, ‘hırsızlık’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 22 kaydı bulunan, emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden Mehmet Ali Başkır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



#Mehmet Ali Başkır
#adana
#hatay
37 dakika önce
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Deprem yağmacısı çalıntı otomobille yakalandı
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