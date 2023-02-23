Deprem yağmacısı çalıntı otomobille yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede Ahmet Ş.’nin (42) otomobilini çalıp, ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yapan Mehmet Ali Başkır (24), Adana’da yakalandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde Ahmet Ş.’nin oturduğu apartman da yıkıldı.

Ailesiyle enkazdan sağ çıkan Ahmet Ş., 9 Şubat’ta Mersin’e gitti. Kente geri döndüğünde otomobilini bulamayan Ahmet Ş., polise ihbarda bulundu. Yapılan araştırmada otomobilin, Adana’da olduğu tespit edildi.

Şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürülürken, otomobilde yapılan aramada ise 7 cep telefonu, televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, ses sistemi, ameliyat malzemesi, 80 paket sigara, tespih ve takı eşyaları, poşetlere doldurulmuş kıyafetler, farklı kişilere ait 3 cüzdan ve 5 kimlik ele geçirildi. Polisin irtibata geçtiği kimlik sahiplerinin depremzede olduğu, 6 Şubat gecesi çantalarını araçlarına bıraktıktan sonra yakınlarının bulunduğu enkazın başına gittiklerini, geri döndüklerinde ise eşyalarının çalındığını fark ettiklerini söylediği öğrenildi.