Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Manisadaki depremin ardından suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi
DÜZCE

Depremin ardından suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi - Düzce haberleri

Manisa'daki depremin ardından suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi

Düzce'nin İstilli köyünde vatandaşlar, Manisa'da yaşanan depreminin ardından köy meydanında artezyenden gelen suyun kokmasının kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı incelemek üzere sudan numuneler alırken, kokuya kükürtün neden olmuş olabileceğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ve asistanları gelerek ilk incelemeyi yaptı.
Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ve asistanları gelerek ilk incelemeyi yaptı.

Düzce merkeze bağlı İstilli köyünde, 1954 yılında köy meydanında yaklaşık 200 metre derinlikten artezyen suyu çıkarıldı. Köylüler, 66 yıldır kesintisiz akan suyun kenarında halı yıkayıp, kanallar aracılığı ile bahçelerini suluyor.

Manisa’da yaşanan depremin ardından suyun kokusunun yoğunlaştığı, oluşturulan havuzun dibinden de su kabarcıkları ile birlikte mil çıkmaya başladığı belirtildi.

GÜNDEM
Manisa'da şiddetli deprem: 5,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi

DHA
Akan su ile su kaynağından numune alarak incelemek üzere Düzce Üniversitesi Merkez Laboratuvarı’na götürdü.

Köy sakinleri endişelenirken, muhtar Hüseyin Şimşek durumu Düzce Üniversitesi’ne bildirerek analiz talebinde bulundu.

Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ve asistanları gelerek ilk incelemeyi yaptı, akan su ile su kaynağından numune alarak incelemek üzere Düzce Üniversitesi Merkez Laboratuvarı’na götürdü.

DHA
Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ve asistanları gelerek ilk incelemeyi yaptı.


"Ağır koku olunca endişelendik"

Köy Muhtarı Hüseyin Şimşek kokunun yoğunlaşması nedeniyle endişelendiklerini belirterek, "Son zamanlarda Türkiye’nin değişik yerlerinde deprem olunca yer hareketliliğinden kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz kokusunda bir artış hissettik. Bizde Düzce Üniversitesi’ndeki uzmanlara haber verdik. Kendileri gerekli kontrolleri yaptı. Alınacak analiz sonucuna göre tekrar değerlendireceğiz. Yan taraflarında da fazla su çıkmaya başlayınca ondan da şüphelendik. Yer altında bir hareketlilik mi var? En azından vatandaşlarımıza bilgi vermiş olacağız. Herhangi bir durum var mı, yok mu? Bizde merak ettik endişemiz o. Ağır koku olunca endişelendik” dedi.

DHA

Numunelerin analizi yapılacak

Doç. Dr. Uğur Hasırcı kesin sonuçların analizler sonrası ortaya çıkacağını, ancak sudaki yoğun kokunun hissedildiğini ifade ederek, "Köylüler tarafından son zamanlarda yer hareketliliği nedeniyle suda kokunun arttığı ve daha önce olmayan bir kaynağın daha belirdiği söylendi. İlk olay yerine geldiğimizde eskiden akan suyun ve yeni akan suyun PH değerleri ile iletkenlik değerlerini ölçtük. Her iki suyunda iletkenliği ve PH değerleri aynı görünüyor. PH ve iletken değerlerinin aynı olması suların aynı kaynaktan geliyor olması anlamına gelmiyor. Numuneler aldık. Üniversitemizin merkez laboratuvarında analizini yapacağız" diye konuştu.

DHA
Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ve asistanları gelerek ilk incelemeyi yaptı, akan su ile su kaynağından numune alarak incelemek üzere Düzce Üniversitesi Merkez Laboratuvarı’na götürdü.

"Kükürt koku yapabilir"

Doç. Dr. Hasırcı kokunun nedenlerini ili ilgili şu değerlendirmede bulundu:


  • "Koku iki sebepten kaynaklanabilir. Çünkü yoğun hissedilen ağır bir koku var. Birincisi bu havuzda aşırı kirlenme ve yosunlaşma alg üremesine neden olabilir. Alg üremesi de koku yapabilir. Ama burası o kadar büyük bir havuz değil kokunun bundan kaynaklandığını düşünmüyoruz, analizlerden sonra belli olacak. İkinci alternatif ise Düzce’de birçok kaynaktan çıkan kükürtlü su. Kükürt sülfür su içinde yoğunsa koku yapabilir. Sebebi bu olduğunu tahmin ediyoruz. Son zamanlarda kükürt yoğunlaşmış olabilir. Numune aldık hem ağır metal analizi hem de suyun içerik analizini yapacağız. Kokunun kaynağını bulmaya çalışacağız. Su analizi sadece bunun yer altı hareketliliğiyle ilgili olduğunu söylemek için yeterli değil. Aynı zamanda zemin ve inşaat mühendislerinin çeşitli zemin analizleri yapması gerekiyor.”

Manisa'daki depremin ardından suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi
FOTOĞRAF 8
Title
Düzce merkeze bağlı İstilli köyünde, 1954 yılında köy meydanında yaklaşık 200 metre derinlikten artezyen suyu çıkarıldı. Köylüler, 66 yıldır kesintisiz akan suyun kenarında halı yıkayıp, kanallar aracılığı ile bahçelerini suluyor. Manisa'da yaşanan depremin ardından suyun kokusunun yoğunlaştığı, oluşturulan havuzun dibinden de su kabarcıkları ile birlikte mil çıkmaya başladığı belirtildi. Köy sakinleri endişelenirken, muhtar Hüseyin Şimşek durumu Düzce Üniversitesi'ne bildirerek analiz talebinde bulundu.
Title
Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ve asistanları gelerek ilk incelemeyi yaptı, akan su ile su kaynağından numune alarak incelemek üzere Düzce Üniversitesi Merkez Laboratuvarı'na götürdü.
Title
'AĞIR KOKU OLUNCA ENDİŞELENDİK' <br> ​<br> ​ Köy Muhtarı Hüseyin Şimşek kokunun yoğunlaşması nedeniyle endişelendiklerini belirterek, Son zamanlarda Türkiye'nin değişik yerlerinde deprem olunca yer hareketliliğinden kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz kokusunda bir artış hissettik. Bizde Düzce Üniversitesi'ndeki uzmanlara haber verdik. Kendileri gerekli kontrolleri yaptı. Alınacak analiz sonucuna göre tekrar değerlendireceğiz. Yan taraflarında da fazla su çıkmaya başlayınca ondan da şüphelendik. Yer altında bir hareketlilik mi var? En azından vatandaşlarımıza bilgi vermiş olacağız. Herhangi bir durum var mı, yok mu? Bizde merak ettik endişemiz o. Ağır koku olunca endişelendik dedi.
Title
NUMUNELERİN ANALİZİ YAPILACAK <br> ​<br> ​ Doç. Dr. Uğur Hasırcı kesin sonuçların analizler sonrası ortaya çıkacağını, ancak sudaki yoğun kokunun hissedildiğini ifade ederek, Köylüler tarafından son zamanlarda yer hareketliliği nedeniyle suda kokunun arttığı ve daha önce olmayan bir kaynağın daha belirdiği söylendi. İlk olay yerine geldiğimizde eskiden akan suyun ve yeni akan suyun PH değerleri ile iletkenlik değerlerini ölçtük. Her iki suyunda iletkenliği ve PH değerleri aynı görünüyor. PH ve iletken değerlerinin aynı olması suların aynı kaynaktan geliyor olması anlamına gelmiyor. Numuneler aldık. Üniversitemizin merkez laboratuvarında analizini yapacağız diye konuştu.
Title
'KÜKÜRT KOKU YAPABİLİR'<br> ​<br> ​ Doç. Dr. Hasırcı kokunun nedenlerini ili ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Title
Koku iki sebepten kaynaklanabilir. Çünkü yoğun hissedilen ağır bir koku var. Birincisi bu havuzda aşırı kirlenme ve yosunlaşma alg üremesine neden olabilir. Alg üremesi de koku yapabilir. Ama burası o kadar büyük bir havuz değil kokunun bundan kaynaklandığını düşünmüyoruz, analizlerden sonra belli olacak. İkinci alternatif ise Düzce'de birçok kaynaktan çıkan kükürtlü su. Kükürt sülfür su içinde yoğunsa koku yapabilir. Sebebi bu olduğunu tahmin ediyoruz. Son zamanlarda kükürt yoğunlaşmış olabilir. Numune aldık hem ağır metal analizi hem de suyun içerik analizini yapacağız. Kokunun kaynağını bulmaya çalışacağız. Su analizi sadece bunun yer altı hareketliliğiyle ilgili olduğunu söylemek için yeterli değil. Aynı zamanda zemin ve inşaat mühendislerinin çeşitli zemin analizleri yapması gerekiyor.
Title
Title
Manisa'daki depremin ardından suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi
Düzce'nin İstilli köyünde vatandaşlar, Manisa'da yaşanan depreminin ardından köy meydanında artezyenden gelen suyun kokmasının kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı incelemek üzere sudan numuneler alırken, kokuya kükürtün neden olmuş olabileceğini belirtti.

Manisa depreminde vatandaşların yaşadığı panik kamerada
OYNAT
Manisa depreminde vatandaşların yaşadığı panik kamerada
Merkez üssü Manisa olan 5.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi. Deprem anında vatandaşların yaşadığı panik kameraya böyle yansıdı.

Abone Ol Google News
Baro saltanatına son

Baro saltanatına son

Üyelerin yüzde 20'sinin oyuyla başkanlık oynayanların devri bitiyor.
Jandarmadan film gibi operasyon

Jandarmadan film gibi operasyon

​Yakalanan zehir tüccarı: Ne oldu abi neler oluyor...
CERNde çalışan fizikçinin annesinin şaşkınlığı: Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk

Fiyat oyunu<br>deşifre oldu!

Fiyat oyunu
deşifre oldu!

İkinci el ​araç fiyatlarını bakın nasıl yükseltiyorlar..

​Bakan Soylu açıkladı: 9 ülkeyle ortak gerçekleştiriliyor.
Haftanın 11'i <br>tartışma çıkardı

Haftanın 11'i
tartışma çıkardı

Fenerbahçelileri isyan ettiren kadro.

​İşten çıkarılınca servis aracına kurşun yağdırdı.

​Gelişmiş ülkeler dahi çaresizken, Türkiye tüm dostlarına el uzattı.

​"Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar."

​Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi.

​Hafter destekçilerinin maskesi düştü.

​Çin,Uygur Türkleri kadınlara zorla kürtaj yaptırıp kısırlaştırıyor.

​Çözüm konusunda Bilim Kurulu çalışma yapsın.

​FETÖ'cüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı.

​Biz vuruyoruz, Avrupa destekliyor.
Manisa'daki depremin ardından suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi
Gündem

Manisa'daki depremin ardından suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi

Düzce'nin İstilli köyünde vatandaşlar, Manisa'da yaşanan depreminin ardından köy meydanında artezyenden gelen suyun kokmasının kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı incelemek üzere sudan numuneler alırken, kokuya kükürtün neden olmuş olabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: İstanbul Şehir Üniversitesi artık faaliyette değil
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: İstanbul Şehir Üniversitesi artık faaliyette değil

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından açılan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyeti, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı.
Türk astrofotoğrafçı çektiği Samanyolu fotoğraflarıyla ödül aldı
Teknoloji

Türk astrofotoğrafçı çektiği Samanyolu fotoğraflarıyla ödül aldı

Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün'ün İspanya'da çektiği fotoğraf, 'En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafları' arasına seçildi. Uluslararası seyahat fotoğraf bloğu 'Capture The Atlas' tarafından her yıl düzenlenen 'En iyi Samanyolu Fotoğrafları' yarışması sonuçlandı. Yarışma dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri. Yarışmaya İtalya'dan Avustralya'ya dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş yüzlerce fotoğraf katıldı. Ergün, daha önce de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in önünden geçişini görüntüleyerek büyük başarıya imza atmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.