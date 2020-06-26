Manisa'da şiddetli deprem: 5,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi

Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

Van Özalp merkezli 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 13.03'te gerçekleşti. Vatandaşlar sarsıntı sonrası sokaklara çıkarken deprem Bitlis'te de hissedildi. Avrupa Sismoloji Merkezi de depremin şiddetini 5,4 olarak teyit etti. Van Valisi Bilmez yaptığı son dakika açıklamasında, 'Şu an Özalp'te bildirilen bir hasar yok' dedi.