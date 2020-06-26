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Gündem Manisada şiddetli deprem 5,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi
MANİSA

Manisa'da şiddetli deprem: Son dakika

Manisa'da şiddetli deprem: 5,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 10.21'de merkez üssü Saruhanlı olan 5,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem 9,29 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Manisa merkezli deprem İstanbul, Bursa, Aydın ve İzmir'de hissedildi
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Manisa merkezli deprem İstanbul, Bursa, Aydın ve İzmir'de hissedildi

Aydın'da deprem mi oldu? Manisa'da meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi
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Aydın'da deprem mi oldu? Manisa'da meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi

Manisa'da meydana gelen depremden ilk görüntüler
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Manisa'da meydana gelen depremden ilk görüntüler
Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem. Çevre illerde de hissedildi. İşte depremden ilk görüntüler.

Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
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Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
Van Özalp merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı ve vatandaşların kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler
OYNAT 00:40
Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler
Van Özalp merkezli 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 13.03'te gerçekleşti. Vatandaşlar sarsıntı sonrası sokaklara çıkarken deprem Bitlis'te de hissedildi. Avrupa Sismoloji Merkezi de depremin şiddetini 5,4 olarak teyit etti. Van Valisi Bilmez yaptığı son dakika açıklamasında, 'Şu an Özalp'te bildirilen bir hasar yok' dedi.


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