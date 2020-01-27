Depremlerde ikincil afet tehlikesi: Doğal gaz şirketlerine büyük iş düşüyor

Deprem sırasında en büyük tehlikelerden biri de doğal gaz vanalarında meydana gelebilecek patlamalar.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin depreme hazırlık seviyesi yine en önemli tartışma konularından biri oldu.

Depremlerin yıkıcı etkisini en aza indirmek için bilimsel çalışmaların ve alt yapı hazırlıklarının aşama aşama tamamlanması gerektiği herkesin malumu.

Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de aktif fay hatları nedeniyle birçok il neredeyse her yıl bir depremle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Uzmanlar, depremlerdeki can kayıplarının en aza indirmek için 'erken uyarı sistemlerinin' devreye girmesi gerektiğinin altını çiziyor. 2002 yılında İstanbul Kandilli Rasathanesi'nde kurulan erken uyarı sistemlerinden bir diğeri Bursa-Yalova illerinde kuruluyor. AFAD'ın öncü olduğu bu proje henüz test aşamasında ama başarılı sonuçlar elde edildiği biliniyor. Bu sistem başarılı olursa, Türkiye'nin diğer illerine örnek bir model olarak bu sistemlerin devreye girmesi bekleniyor.

"DEPREMLERDE İKİNCİL AFET TEHLİKESİ"

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, İstanbul ve Bursa dışındaki illerde deprem sırasında vanaları kesmek için erken uyarı projelerinin olmadığına dikkat çekerek, bu projelerin 81 ili kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi:

"Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu (EPDK) benim yaptığım başvuruyu kabul etti. Bundan sonra doğal gaz şirketlerinin bu tür sistemleri kurmak için yaptığı yatırımlar vergilerden düşürülecek. Her doğal gaz şirketinin bu sistemleri kendi regülatörü içerisinde kurması gerekiyor. Doğal gazdan kaynaklı patlamalar ve yangın, ikincil afetler olarak depremim en büyük sıkıntısını oluşturuyor. Dolayısıyla bu sistemlerin yaygınlaştırılması çok önemli"

Kaynak: GZT

"ALT YAPI MEKANİZMALARI HENÜZ HAZIR DEĞİL"

Ancak Türkiye hala deprem sırasında can kaybını minimuma indirecek en önemli bazı mekanizmalardan hala yoksun. Henüz hızlı trenleri ve metroları deprem anında yavaşlatacak ya da durduracak bir sistem bulunmuyor.