Gündem Bakan Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı Ortak deprem hattı geliyor
ELAZİĞ

Bakan Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı: Ortak deprem hattı geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremiyle ilgili son gelişmeleri anlattı. Soylu, deprem sonrası iletişim için ortak bir deprem hattı için çalışma yapıldığını, "Ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz mümkünse bundan sonra satılan bütün telefonlarda olacak" ifadeleriyle açıkladı.

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Deprem anında iletişim sorunu yaşanmaması için ortak hat için çalışma yapıldığını bildirdi.
Deprem anında iletişim sorunu yaşanmaması için ortak hat için çalışma yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'ün yayınında Elazığ depremiyle ilgili son gelişmeleri anlattı. Soylu, deprem sonrası iletişim için ortak bir hat oluşturmak için çalışma yapıldığını açıkladı. 3 saat içinde Elazığ'a deprem bölgesine ulaştıklarını, tabloyu gördükten sonra Malatya'ya gittiklerini aktaran Soylu"Allah bu milletten razı olsun. Müthiş bir duygu birlikteliği oldu. TV'ye çıkıp vatandaşlarımıza cep telefonlarını meşgul etmeyelim, mümkünse internet üzerinden ya da kısa mesajla iletişim kuralım diye rica ettik. Telefon operatörlerinden öğrendik, vatandaşlarımız çoğu görüşmelerini internet üzerinden yapmış" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu depremde o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
OYNAT 00:40
İçişleri Bakanı Soylu depremde o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon kanalında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem sonrasında enkaz altında kalan babanın, 'Ne olursun benim 2 aylık bebeğimi kurtar' feryadını dile getiren Süleyman Soylu gözyaşlarına hakim olamadı.

Ortak deprem hattı

  • İletişimde yaşanan problemlerin giderilmesi için çalışmaların başladığını bildiren Soylu, "Ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz mümkünse bundan sonra satılan bütün telefonlarda olacak. O uygulamalar otomatik olarak olacak. Buna çalışıyorlar 4 operatör aynı anda yapacaklar. Çok yakın zamanda yapacaklar" dedi.
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