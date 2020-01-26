Bakan Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı: Ortak deprem hattı geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'ün yayınında Elazığ depremiyle ilgili son gelişmeleri anlattı. Soylu, deprem sonrası iletişim için ortak bir hat oluşturmak için çalışma yapıldığını açıkladı. 3 saat içinde Elazığ'a deprem bölgesine ulaştıklarını, tabloyu gördükten sonra Malatya'ya gittiklerini aktaran Soylu"Allah bu milletten razı olsun. Müthiş bir duygu birlikteliği oldu. TV'ye çıkıp vatandaşlarımıza cep telefonlarını meşgul etmeyelim, mümkünse internet üzerinden ya da kısa mesajla iletişim kuralım diye rica ettik. Telefon operatörlerinden öğrendik, vatandaşlarımız çoğu görüşmelerini internet üzerinden yapmış" dedi.
Ortak deprem hattı
- İletişimde yaşanan problemlerin giderilmesi için çalışmaların başladığını bildiren Soylu, "Ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz mümkünse bundan sonra satılan bütün telefonlarda olacak. O uygulamalar otomatik olarak olacak. Buna çalışıyorlar 4 operatör aynı anda yapacaklar. Çok yakın zamanda yapacaklar" dedi.