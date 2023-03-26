Depremzedeler bayramı sıcak yuvada geçirecek

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde adeta bir üs kuran Osmangazi Belediyesi, bölgedeki depremzedelerin her türlü ihtiyacını eksiksiz gideriyor. İslahiye’ye 100 konutluk prefabrik mahalle kurmak için kolları sıvayan ekipler, depremzedelerin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı sıcak yuvalarında geçirebilmeleri için var gücüyle çalışıyor.

GÖNÜLLÜ PERSONEL ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Osmangazi Belediyesi’nin gönüllü personeli depremin ilk gününden itibaren, İslahiye’deki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 100 ailenin barınma ihtiyacını karşılayacak olan prefabrik konutların montajına başlandı. Osmangazi Mahallesi adı verilen bölgede prefabrik konutlar hızla inşa edilirken, aynı zamanda depremzedeler için günde 3 öğün yemek dağıtımı yapılıyor. Günlük 2 bin 500 kişinin faydalandığı, Osmangazi Belediyesi aş evi, Ramazan’da da hem iftar, hem sahurda İslahiye’li vatandaşlara hizmet verecek.

YAĞMUR ÇAMUR UMURLARINDA DEĞİL

Depremin ilk gününden itibaren İslahiye başta olmak üzere birçok noktada çalışmalara başlayan Osmangazi Belediyesi, deprem bölgesinden ayrılmıyor. Şiddetli depremde adeta yerle bir olan İslahiye’deki barınma sorununa kalıcı çözüm bulmak için prefabrik kent inşasına başlayan Osmangazi Belediyesi, yağmur çamur demeden çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

OSMANGAZİ’DE 100 AİLE YAŞAYACAK

Valilik tarafından gösterilen araziye Osmangazi Mahallesi adı verilirken prefabrik konutların hızla montajına başlandı. Her biri 27 metrekareden oluşan iki modül olarak tasarlanan prefabrik evlerde tuvalet, banyo ve mutfak tezgahı bulunacak. 100 ailenin yerleşeceği Osmangazi Mahallesi’nde ayrıca depremzedelerin günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla okul, millet kıraathanesi, mescit ve çocuk oyun alanı da yer alacak.

AŞEVİNDE KAZANLAR 3 ÖĞÜN KAYNIYOR

Deprem bölgesinde iki farklı noktada sıcak yemek dağıtımını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi İslahiye’de depremzedeler için günde 3 öğün sıcak yemek dağıtımına da devam ediyor. Günlük yaklaşık 2 bin 500 kişinin faydalandığı aşevi Ramazan’da da iftar ve sahurda sıcak yemek çıkartarak depremzedelere hizmet verecek.











