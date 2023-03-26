İşçisine konteyner sağlayana 30 bin lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deprem bölgesinde yeni kurulacak sanayi sitelerinin bir yıldan daha kısa sürede biteceğini söyledi. Yeni nesil sanayi sitelerinin çelik konstrüksiyonla inşa edileceğini belirten Varank,

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ardı arkası kesilmeyen depremlerin ardından bölgeyi derk eden çalışanların geri dönüşünü hızlandırmak için devletin sağladığı teşvikleri Yeni Şafak’a anlattı. Gaziantep’in Islahiye ilçesinde sorularımızı cevaplandıran Varank, deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB’e olan 2023 yılı borçlarının silinmesiyle devletin 80 milyon TL’lik bir gelirden feragat ettiğini belirtti.

YENİ SANAYİ SİTELERİ BİR YILDA HAZIR OLUR

Yeni sanayi sitelerinin güvenle yapılacağı bölgeleri tespit etmeye çalıştıklarını belirten Varank, “Sanayi siteleri genelde modüler yapılar olduğu için hedefimiz 1 yıldan önce tamamlamak. İnşallah önümüzdeki günlerde ilk temelleri atılacak. Sanayi sitelerimiz çelik konstrüksiyon, beton prefabrik, tek katlı ve 5 metreye kadar uzanan yapılar olacak. Bu şekilde yapılan yapılar genelde depremin ardından sağlam kalan yapılar” dedi.

ÇALIŞANLARI İŞİNE DÜNDÜRECEK TEŞVİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işveren primlerinin devlete ödenmesi yerine işçiye ödenmesi ile ilgili bir çalışma yaptığına dikkat çeken Varank, bir yandan da çalışanların barınma sorunu çözmek için destekler sunacaklarını ifade etti. Varank, “Biz hem OSB’lerde kendi konteynerlerini koymak isteyenlere altyapı desteği veriyoruz hem de bu çalışma ile ilgili bir kredi desteği hazırlıyoruz. Konteynerini alıp 'İşçilerim burada kalsın ve işbaşı yapsın' diyenlere konteyner başına 30 bin TL’ye kadar destek sağlıyoruz. Kişi bu haktan 10 konteynere kadar yararlanabilecek. Bu da geri dönüşte işçi kardeşlerimizle ilgili en azından hayatlarını kolaylaştıracak bir unsur olacak” diye konuştu.

Bakan Mustafa Varank, İslahiye'de Ali Kürşat Büyükada ve Abdullah Sarıca'nın sorularını cevaplandırdı.

Özel bankaların bu uygulaması zulüm

Sanayici ve ticaret erbabının afetin üstesinden gelebilmesi için bankacılık sektörünün de önemli kolaylıklar sunduğunu belirten Bakan Varank, “Bankalarımız çeklerle ilgili ötelemeler yaptı. Kredilerle ilgili de çalışmalarımız oldu. Ek bir mali yük getirilmeden kredilerin ötelenmesiyle ilgili Bankalar Birliği prensip kararı aldı. Kamu bankaları bunu yapıyor ama özel bankaların bunu yapmadığını görüyoruz. İşletmeleri, ticaret erbabını arayıp ‘tamam öteleyelim ama şu kadar faiz ödemen lazım’ tarzında dönüşler olduğunu duyduk. Böyle bir dönemde Hataylı, Kahramanmaraşlı depremzedelere gel kredini öde ya da faiz öde demek açıkçası bir zulüm” dedi.

Bankalarla bu hafta görüşme var

Türkiye Bankalar Birliği’nin bu hafta bir daha tüm bankaların yetkilileriyle bir araya geleceğinin bilgisini veren Varank, şunları kaydetti: “Özel bankaların bu prensip kararına uyması adına çalışmalar ve görüşmeler yapılacak. Devlet elinden geleni yapıyor biz verebileceğimiz ne varsa veriyoruz. Özel bankaların da elini taşın altına koyması lazım. Onlardan da bir anlayış beklediğimizin altını çizelim. Özel bankalara prensibe uymadığı takdirde cezai yaptırım yok. Prensip kararına normal şartlarda bütün bankalar uyar. Elimizdeki yetki neyi gerektiriyorsa bunu yapmaktan da çekinmeyiz. Bu arkadaşları zorlamamız gerekiyorsa zorlayacağız.”











