Depremzedeye omuz verelim: Afet bölgesinde insani ihtiyaçlar için destek şart

Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketinde yaklaşık 4 ay geride kalırken, bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor. Yaz mevsimiyle birlikte ihtiyaçlar da artıyor. Depremden en büyük hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay’da yeniden inşa ve insanları hayata kazandırma çabaları sürerken, bazı noktalarda yaşanan hizmet eksiklikleri nedeniyle afetzedeler zor anlar yaşıyor. Şehrin bazı noktalarında biriken çöp yığınları nedeniyle sinek ve böcek oluşumu halk sağlığını olumsuz etkiliyor. Enkaz kaldırma çalışmaları bitse de havada oluşan yoğun toz, nefes almayı zorlaştırıyor. Sıcak hava çadırda kalanlar için yaşamı güçleştirirken, depremzedelerin soğutma sistemi ve yazlık kıyafet ihtiyacı öne çıkıyor. Seçim sonuçlarıyla birlikte bölgeye gelen yardımlarda ciddi düşüş dikkat çekiyor.

DAYANIŞMA KÖPRÜSÜ KURMALIYIZ

Hatay’ın altyapısı çöktüğü için insanların en çok suya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Afet Platformu Hatay koordinasyonunda görevli Dr. Ahmet Türker, “Burada su petrol kadar değerli. Temel ihtiyaçlardan yaşam alanlarına geçiş aşamasındayız. Birçok aşevi, STK’lar çekildi. Deprem bölgesine daha çok nakdi yardım yapılmalı. Geçim kaynaklarının bir an önce tesis edilmesi gerekiyor. Duyarlılığın yüksek olduğu, herkesin katkı sağladığı dönem bitti. Afetten etkilenenlerin hem temel ihtiyaçlarının karşılanması hem de sosyal alanlarının tamamlanması şart. Afet, yardımlaşma ve sivil toplum, siyasetten ayrı tutulmalı. Toplum olarak dayanışma ile köprüler kurmalıyız” şeklinde konuştu.

HİJYEN SIKINTISI GİDERİLSİN

Bölgedeki hijyen sıkıntısına işaret eden Türker, “Çok ciddi bir toz var. bunun giderilmesi lazım. Sinek, böcek ve yılanlara karşı ilaçlama yetersiz olduğu için ciddi bir hijyen sıkıntısı var. El birliğiyle toplumu yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Bu bir tek devletin ve STK’ların yapabileceği bir şey değil. Özel sektör ve akademi de bu anlamda harekete geçmeli” çağrısında da bulundu.

Kendinizi onların yerine koyun

Afetzedelerin iş gücüne yeniden kazandırılmasının önemli olduğunu anlatan Nef Vakfı Sosyal Hizmetler Koordinatörü Ercüment Arabacı ise, “Kendimizi afetten etkilenen kişinin yerine koymalıyız. Buradaki hasar miktarı çok güçlü. Kamu, STK’lar ve gönüllüler sahada ancak yıkımın boyutu çok büyük. Bu sebeple yerel halkı işlerine, uğraşlarına tekrar geri döndürmemiz gerekiyor” dedi.







