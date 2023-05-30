Hatay da ‘Yaparsa Erdoğan yapar’ dedi

Asrın felaketinin yaşandığı 11 ilde yaşayanların 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye olan destekleri, muhalif kesimin kin kusmasına ve akıl almaz hakaretler etmesine neden olmuştu. Depremzedelerin ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde tercihi değişmediği gibi daha güçlü bir şekilde tekrar “Erdoğan” dedi. İki hafta arayla yapılan seçimde tek bir ilin rengi değişti. Daha önce CHP’nin önce olduğu deprem şehirlerinden Hatay’ın rengi sarıya döndü. Hatay’da ilk turda 418 bin 228 oy alan Erdoğan, ikinci turda 430 bin 500 oy ve yüzde 50.1’le zafer kazandı.

NASIL BİRİNCİ OLDU?

Peki, nasıl oldu da Hatay’ın rengi değişti? Bu sorunun yanıtı aslında 6 Şubat ve 14 Mayıs’tan sonrasında gizli. Yıkıcı depremlerden en ağır hasarı alan Hatay’da tüm devlet kurumları vatandaşın yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için büyük bir çalışma başlattı. 24 Mart'ta temeli atılan ve 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak açılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, bölgede büyük takdir topladı.

28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alanda ağır çelik yapı tekniği ile modüler duvar sistemi kullanılarak yapılan hastanede 36 poliklinik ile hizmet verilmeye başlandı.

ÇİFTÇİ TOPRAĞINA ESNAF İŞ YERİNE KAVUŞTU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hatay’da 183 bin konut ve 15 bin köy evi ile bölge genelinde 650 bin mesken ve köy evi yapılacağı sözü, halkta büyük karşılık buldu. Bu konutların yapımına da depremden çok kısa bir süre sonra başlandı. Yıkıcı depremlerin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören Hataylılar için konteyner kentler, sahra hastaneleri, sahra okulları ve iş yerleri kuruldu. Enkazlar kısa sürede kaldırıldı, ayrıştırma çalışmaları başladı. Hatay genelinde 158 çadır kent kuruldu, 73 bin 109 kişi buralarda yaşamaya başladı. Yine kentte kurulan 103 ayrı noktadaki konteyner kente 88 bin 227 vatandaş yerleştirildi. 48 farklı bölgede planlanan çarşıların ise 21'i tamamlandı. bin 374 iş yeri sahiplerine teslim edildi. Depremin başından bu yana ise aşevleri aracılığıyla 107 milyondan fazla yemek dağıtıldı. Çiftçi toprağına, esnaf iş yerlerine, öğrenciler okullarına yeniden kavuştu. Böylelikle şehrin eski canlı yapısına kavuşması için gereken tüm çalışmalar yapıldı.

Yaparsa Erdoğan yapar

Hataylı depremzedelerin 28 Mayıs kararında iki hafta önce yapılan ilk tur seçimlerinin katkısı da bir hayli yüksek oldu. CHP’lilerin linçleri depremzedeleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çevresinde birleştirdi. Hatay’da konuştuğumuz pek çok kişi, linçlere tepki göstererek “Yaparsa Erdoğan yapar, onun kadrolarına güvenimiz tam” dedi. Nitekim Hatay halkı sandıkta, Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmek istediği mesajını verdi.







