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Bingöl haber: Dere kenarında kenarında şakalaşan 2 genç kız akıntıya kapılarak boğuldu

Dere kenarında kenarında şakalaşan 2 genç kız akıntıya kapılarak boğuldu

Bingöl'de Çapakçur Deresi kıyısında birbirlerine su sıçratarak şaka yapan lise öğrencisi 3 genç kızdan Elif Yılmaz ve Hatun Barcağ dengelerini kaybedince düşerek akıntıya kapıldı. Birbirlerine sarılarak sürüklenen ve yardım çığlıkları atarak gözden kaybolan iki genç kızın bir süre sonra su kenarında cesetleri bulundu.

Haber Merkezi AA DHA
Dere kenarında şakalaşan 2 genç kız akıntıya kapılarak boğuldu.
Dere kenarında şakalaşan 2 genç kız akıntıya kapılarak boğuldu.

Bingöl'de 2 kız çocuğu düştükleri Çapakçur Deresi'nde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Bahçelievler Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi'ni birbirine bağlayan Çapakçur Köprüsü'nden geçen vatandaşlar, derede sürüklenen iki ceset gördü.

  • Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri kız çocuklarının cesedini sudan çıkardı.

Cesetler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerin Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Hatun Barçağ (17) ile Elif Yılmaz (17) olduğu tespit edildi.

Görgü tanıklarının ifadesinde, okulun pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerin dere kenarında su ile oynadıkları ve üçüncü bir arkadaşlarının onları videoya kaydettiği sırada dengelerini kaybederek akıntıya kapıldığı iddiası yer aldı.

Akıntıya kapılan genç kızların cansız bedenlerine ulaşıldı
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Akıntıya kapılan genç kızların cansız bedenlerine ulaşıldı
Bingöl'de Çapakçur Deresi kıyısında birbirlerine su sıçratarak şaka yapan lise öğrencisi 3 genç kızdan Elif Yılmaz ve Hatun Barcağ dengelerini kaybedince düşerek akıntıya kapıldı. Birbirlerine sarılarak sürüklenen ve yardım çığlıkları atarak gözden kaybolan iki genç kızın bir süre sonra su kenarında cesetleri bulundu.


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