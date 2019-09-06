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Derneklerin maskesi düştü

Gezi olaylarından bu yana her türlü protesto eyleminde meydanlara inen kadın derneklerinin bazıları, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem başlatan anneleri görmezden geldi. PKK’ya en net karşı duruşu sergileyen anneleri sahipsiz bırakan bazı dernekler, “Alanımız olmadığı için görüş veremiyoruz” demekle yetindi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı her geçen gün daha da artıyor.
HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı her geçen gün daha da artıyor.

Kadın dernekleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa götürülen çocuklar için eylem başlatarak PKK’ya en net karşı duruşu sergileyen anneleri sahipsiz bıraktı. Gezi olaylarından bu yana her türlü protesto eyleminde meydanlara inen kadın derneklerinin bazıları, “Alanımız olmadığı için görüş veremiyoruz” demekle yetindi. Konuya ilişkin ulaştığımız Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) yetkilileri, “Konuyu takip ediyoruz ama alanımız kadın, şiddet ve göç olduğu için görüş vermiyoruz” bilgisi paylaştı. KADAV, OHAL döneminde cezaevlerine yönelik yaptığı faaliyetlerle biliniyor.

NİÇİN BÖYLE MİSYON ÜSTLENDİNİZ?

Telefonla ulaştığımız Kadın Dayanışma Vakfı da ilginç bir tepki verdi. Telefonundaki dernek yetkilisi, “Siz niçin böyle bir misyon üstlendiniz ki, siz gazeteci değil misiniz?” diye sordu. Biz de kendisine, gazeteciliğin kamu yararına yapılan bir iş olduğunu belirterek, Diyarbakır’daki annelere destek mesajı verip vermeyeceklerini sorduk. Sorumuzu mail ile de bildirdiğimiz dernekten hiçbir dönüş alamadık.

GÜNDEMLERİNDE YOKMUŞ

  • Benzer bir girişim de Mavi Kalem Derneği ile oldu. Telefon ve mail yoluyla ulaşarak Diyarbakırlı annelere destek mesajı istediğimiz dernekten de ses çıkmadı. Filmmor Kadın Kooperatifi, Morçatı da dönüş yapmayan dernekler arasında yer aldı. Telefonda görüştüğümüz Mor Çatı yetkilisi, “Bu konuyla ilgili açıklama yapmak gündemimizde yok” dedi.

TEK SES KADEM’DEN

Annelere tek destek Kadın ve Demokrasi Derneğinden (KADEM) geldi. KADEM yaptığı açıklamada “KADEM olarak çocuklarından koparılan annelerin yaşadığı acıyı derinden hissediyoruz. Hayatını çocuklarının geleceği için çabalayarak geçiren tüm anne-babalar gibi Diyarbakırlı anne ve babaların da çocuklarıyla birlikte huzurlu bir gelecek hayalleri kurmalarını kimse engel olamaz. Bu haklı mücadelede çocuklarını geri almak için hayatı pahasına uğraş veren Diyarbakırlı cesur annelerin yanındayız” dedi.

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