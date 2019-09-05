Evlatları dağa kaçırılan aileler TVNET mikrofonuna konuştu

PKK'nın HDP yardımıyla dağa kaçırdığı oğlunu, HDP il binası önünde gerçekleştirdiği 4 günlük eylem sonucu teröristlerden geri alan Hacire Akar ile başlayan tepkiler, günden güne büyüyor.

Hacire annenin başlattığı eylem sonrası HDP binası önüne nöbet tutmaya giden aile sayısı, bugün itibariyle 10 oldu.

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı oğlunu 11 aydır göremeyen baba, ''Çocuklarımızı alıp Kandil'e götürecekler. HDP Kandil'dir, Kandil HDP'dir. Oğlumu nereden getiriyorlarsa getirsinler, ben oğlumu istiyorum. Buradan gitmeyeceğim, vallahi burayı yıkarım. Vicdan, din ve imanları yok. Bunlar Amerika için çalışıyor. Bunlar Kürt değil, Amerika'nın adamlarıdır'' diye konuştu.

Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı oğlunu 11 aydır göremeyen baba:



Bu HDP binası Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. pic.twitter.com/N0e4FgmUKX — TVNET (@tvnet) September 5, 2019

PKK’nın kaçırdığı 16 yaşındaki oğlu Yusuf Bektaş'tan 5 Mayıs'tan beri haber alamayan babası, ''16 yaşındaki çocuk ne bilir, kaçırdılar oğlumu yalan atmasınlar ben biliyorum. Ben buraya ölümü göze alarak geldim. Ben ölümden korkmuyorum, zaten ölmüşüm'' ifadelerini kullandı.

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Baba Celil Bektaş:



16 yaşındaki çocuk ne bilir, oğlumu buradan (HDP binası) kaçırdılar.



Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı 16 yaşındaki Yusuf Bektaş’tan 5 Mayıs’tan beri haber alınamıyor. pic.twitter.com/do7DUQJ10M — TVNET (@tvnet) September 5, 2019

Oğlundan 11 aydır haber alamayan kanser hastası anne, ''Oğlumu geri istiyorum. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim. Buradan kalkmayacağım. Hiçbir şey bizi yıldıramaz'' dedi.

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''Ben oğlumu geri istiyorum''



11 aydır oğlunu göremeyen kanser hastası bir anne! pic.twitter.com/DpjubkOFQv — TVNET (@tvnet) September 5, 2019

Oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir başka acılı anne, ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın. Hepimiz kardeşiz, niye savaşıyoruz'' diye konuştu.

16 yaşındaki oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne:



Yeter artık! Gücümüz kalmadı. pic.twitter.com/WCqaJrVRd4 — TVNET (@tvnet) September 5, 2019

OYNAT 04:01 'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu PKK'nın çocuklarını HDP yardımıyla dağa kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan 10 aile, kaçırılan çocuklarını geri istiyor. 11 aydır oğlunu göremeyen baba ''HDP Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. Biz evlatlarımız gelene kadar burada mücadelemizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu. 16 yaşındaki oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan acılı anne ise ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın'' dedi. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor. BiP'te paylaş

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