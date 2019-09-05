Gündem Evlatları dağa kaçırılan aileler TVNET mikrofonuna konuştu
DİYARBAKIR

Evlatları dağa kaçırılan aileler TVNET mikrofonuna konuştu

PKK'nın çocuklarını HDP yardımıyla dağa kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan 10 aile, kaçırılan çocuklarını geri istiyor. 11 aydır oğlunu göremeyen baba ''HDP Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. Biz evlatlarımız gelene kadar burada mücadelemizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu. 16 yaşındaki oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan acılı anne ise ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın'' dedi. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 10'a yükseldi.
HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 10'a yükseldi.

PKK'nın HDP yardımıyla dağa kaçırdığı oğlunu, HDP il binası önünde gerçekleştirdiği 4 günlük eylem sonucu teröristlerden geri alan Hacire Akar ile başlayan tepkiler, günden güne büyüyor.

  • Hacire annenin başlattığı eylem sonrası HDP binası önüne nöbet tutmaya giden aile sayısı, bugün itibariyle 10 oldu.

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı oğlunu 11 aydır göremeyen baba, ''Çocuklarımızı alıp Kandil'e götürecekler. HDP Kandil'dir, Kandil HDP'dir. Oğlumu nereden getiriyorlarsa getirsinler, ben oğlumu istiyorum. Buradan gitmeyeceğim, vallahi burayı yıkarım. Vicdan, din ve imanları yok. Bunlar Amerika için çalışıyor. Bunlar Kürt değil, Amerika'nın adamlarıdır'' diye konuştu.

PKK’nın kaçırdığı 16 yaşındaki oğlu Yusuf Bektaş'tan 5 Mayıs'tan beri haber alamayan babası, ''16 yaşındaki çocuk ne bilir, kaçırdılar oğlumu yalan atmasınlar ben biliyorum. Ben buraya ölümü göze alarak geldim. Ben ölümden korkmuyorum, zaten ölmüşüm'' ifadelerini kullandı.

Oğlundan 11 aydır haber alamayan kanser hastası anne, ''Oğlumu geri istiyorum. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim. Buradan kalkmayacağım. Hiçbir şey bizi yıldıramaz'' dedi.

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Oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir başka acılı anne, ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın. Hepimiz kardeşiz, niye savaşıyoruz'' diye konuştu.

'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
OYNAT 04:01
'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
PKK'nın çocuklarını HDP yardımıyla dağa kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan 10 aile, kaçırılan çocuklarını geri istiyor. 11 aydır oğlunu göremeyen baba ''HDP Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. Biz evlatlarımız gelene kadar burada mücadelemizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu. 16 yaşındaki oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan acılı anne ise ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın'' dedi. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor.

HDP önünde bu sefer baba feryadı: Ya oğlum ya ölüm!
GÜNDEM
HDP önünde bu sefer baba feryadı: Ya oğlum ya ölüm!

Acılı baba HDP'li Buldan'a seslendi: Benim oğlum dağda, seninki Fransa'da
GÜNDEM
Acılı baba HDP'li Buldan'a seslendi: Benim oğlum dağda, seninki Fransa'da

Diyarbakır'ı inleten isyan: Başlarım sizin Kürdistan davanıza
OYNAT 00:00
Diyarbakır'ı inleten isyan: Başlarım sizin Kürdistan davanıza
Diyarbakır'da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya'dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. HDP'liler oturma eylemi yapan aileye saldırarak kısa süreli tartışma çıktı. Kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın amcasının kızı Aysel Bozkurt, çocuğa akşama kadar kayyum olaylarında götürüp oturma eylemlerinde çocuğa her şeyi yaptırdıklarını söyledi. 'Yeter artık, bizim artık HDP'ye verecek çocuklarımız yok' diyen Bozkurt, 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' ifadelerini kullandı.
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