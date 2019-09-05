Evlatları dağa kaçırılan aileler TVNET mikrofonuna konuştu

PKK'nın HDP yardımıyla dağa kaçırdığı oğlunu, HDP il binası önünde gerçekleştirdiği 4 günlük eylem sonucu teröristlerden geri alan Hacire Akar ile başlayan tepkiler, günden güne büyüyor.
- Hacire annenin başlattığı eylem sonrası HDP binası önüne nöbet tutmaya giden aile sayısı, bugün itibariyle 10 oldu.
Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı oğlunu 11 aydır göremeyen baba, ''Çocuklarımızı alıp Kandil'e götürecekler. HDP Kandil'dir, Kandil HDP'dir. Oğlumu nereden getiriyorlarsa getirsinler, ben oğlumu istiyorum. Buradan gitmeyeceğim, vallahi burayı yıkarım. Vicdan, din ve imanları yok. Bunlar Amerika için çalışıyor. Bunlar Kürt değil, Amerika'nın adamlarıdır'' diye konuştu.
Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı oğlunu 11 aydır göremeyen baba:
Bu HDP binası Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. pic.twitter.com/N0e4FgmUKX
Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı oğlunu 11 aydır göremeyen baba:
PKK’nın kaçırdığı 16 yaşındaki oğlu Yusuf Bektaş'tan 5 Mayıs'tan beri haber alamayan babası, ''16 yaşındaki çocuk ne bilir, kaçırdılar oğlumu yalan atmasınlar ben biliyorum. Ben buraya ölümü göze alarak geldim. Ben ölümden korkmuyorum, zaten ölmüşüm'' ifadelerini kullandı.
#TVNETÖzel
Baba Celil Bektaş:
16 yaşındaki çocuk ne bilir, oğlumu buradan (HDP binası) kaçırdılar.
Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı 16 yaşındaki Yusuf Bektaş’tan 5 Mayıs’tan beri haber alınamıyor. pic.twitter.com/do7DUQJ10M
#TVNETÖzel
Oğlundan 11 aydır haber alamayan kanser hastası anne, ''Oğlumu geri istiyorum. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim. Buradan kalkmayacağım. Hiçbir şey bizi yıldıramaz'' dedi.
''Ben oğlumu geri istiyorum''
11 aydır oğlunu göremeyen kanser hastası bir anne! pic.twitter.com/DpjubkOFQv
''Ben oğlumu geri istiyorum''
Oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir başka acılı anne, ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın. Hepimiz kardeşiz, niye savaşıyoruz'' diye konuştu.
16 yaşındaki oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne:
Yeter artık! Gücümüz kalmadı. pic.twitter.com/WCqaJrVRd4
16 yaşındaki oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne: