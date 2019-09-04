HDP önünde bu sefer baba feryadı: Ya oğlum ya ölüm!

PKK’nın çocuklarını HDP yardımıyla kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Evladını dağa kaçıran HDP'lilere tepki gösteren acılı baba Celil Bektaş, ❝Ben ölüm orucuna gidiyorum. Ya oğlum ya ölüm" ifadelerini kullandı.
Akşam saatlerinde 16 yaşındaki oğlu Yusuf Bektaş'ın 5 Mayıs günü HDP binasında kaybolduğunu belirten baba Celil Bektaş da oturma eylemine katıldı. Bektaş ailesinin de gelmesiyle oturma eylemi yapan ailesi sayısı 5'e çıkarken, HDP il binası girişindeki kepenk partililer tarafından kapatıldı.
OĞLU İÇİN ÖLÜM ORUCUNA BAŞLAYACAK
Tepkilerin büyümesi üzerine HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının kepenkleri bir kez daha indirildi.