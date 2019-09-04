Gündem HDP önünde bu sefer baba feryadı Ya oğlum ya ölüm
DİYARBAKIR

HDP önünde bu sefer baba feryadı: Ya oğlum ya ölüm!

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin, HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde Cemil Bektaş, HDP İl Binası önünde eyleme başladı. Dağa kaçırılan oğlunu gelene kadar ölüm orucu tutacağını belirten Bektaş, "Ya oğlum ya ölüm" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cemil Bektaş oğlu için eyleme katıldı.
Cemil Bektaş oğlu için eyleme katıldı.

PKK’nın çocuklarını HDP yardımıyla kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Evladını dağa kaçıran HDP'lilere tepki gösteren acılı baba Celil Bektaş, ❝Ben ölüm orucuna gidiyorum. Ya oğlum ya ölüm" ifadelerini kullandı.

Baba Cemil Bektaş

Akşam saatlerinde 16 yaşındaki oğlu Yusuf Bektaş'ın 5 Mayıs günü HDP binasında kaybolduğunu belirten baba Celil Bektaş da oturma eylemine katıldı. Bektaş ailesinin de gelmesiyle oturma eylemi yapan ailesi sayısı 5'e çıkarken, HDP il binası girişindeki kepenk partililer tarafından kapatıldı.

OĞLU İÇİN ÖLÜM ORUCUNA BAŞLAYACAK

Tepkilerin büyümesi üzerine HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının kepenkleri bir kez daha indirildi.

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