HDP önünde bu sefer baba feryadı: Ya oğlum ya ölüm! Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin, HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde Cemil Bektaş, HDP İl Binası önünde eyleme başladı. Dağa kaçırılan oğlunu gelene kadar ölüm orucu tutacağını belirten Bektaş, "Ya oğlum ya ölüm" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 04 Eylül 2019, 18:09 Son Güncelleme: 04 Eylül 2019, 19:01 Yeni Şafak