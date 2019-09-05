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DİYARBAKIR

Acılı baba HDP'li Buldan'a seslendi: Benim oğlum dağda, seninki Fransa'da

Diyarbakır'da HDP binası önünde başlatılan eyleme, dağa kaçırılan 17 yaşındaki Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş da katılmıştı. Acılı baba HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çocuklarına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları il binasına asarak "Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa'da" diye tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
dağa kaçırılan 17 yaşındaki Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş
dağa kaçırılan 17 yaşındaki Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş

Diyarbakır'da Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ve sayıları 10'a yükselen ailelerin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Oturma eylemine dün 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın kaçırıldığını belirterek katılan Celil Begdaş, HDP milletvekillerine tepki göstererek, milletvekili çocuklarının lüks içerisinde yaşadığını, kendi çocuklarının ise dağda olduğunu söyledi.

"O araba acaba kaç trilyondur?"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çocuklarına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları gösteren Begdaş, şöyle konuştu:

  • "Bu ne arabasıdır, kaç trilyondur? Bir de benim elimdeki telefona bakın. Çıkıp bunun bir açıklamasını bize yapsın. Burası Fransa, benim oğlum da dağda. Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa'da. Nerede bu insan hakları.

"Bunlar bizim yemeklerimizi beğenmezler"

  • Bunun oğlu Fransa'da buyurun. Bu da kızı. Bunlar bizim yemeklerimizi beğenmezler. Bizde kuru fasulye, bulgur pilavı var. Başka bir şey yok. Kim bu arabayı alabilir. Bunlar alabilirler. Artık yeter. Bizim akşama kadar inşaatlarda anamız ağlıyor. İnşallah boğazında kalır sizin."

Begdaş, daha sonra elindeki fotoğrafları il başkanlığının duvarına astı.

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