Acılı baba HDP'li Buldan'a seslendi: Benim oğlum dağda, seninki Fransa'da Diyarbakır'da HDP binası önünde başlatılan eyleme, dağa kaçırılan 17 yaşındaki Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş da katılmıştı. Acılı baba HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çocuklarına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları il binasına asarak "Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa'da" diye tepki gösterdi.

Haber Merkezi 05 Eylül 2019, 20:43 Son Güncelleme: 05 Eylül 2019, 21:23 DHA