Ders kitapları ‘yay-bis’ ile mercek altında

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği çatısı altında faaliyet gösteren ÖNDER Akademi, okullardaki ders kitaplarını gözlem altına aldı. İnternet üzerinden kurulan Yayın Geri Bildirim Sistemi (yay-bis) ile kitapların incelemesi başlatıldı. Çalışma, bir sorun tespitinde bulunan öğrenci, öğretmen, veli ve vatandaşların, fotoğrafını çekerek ayrıntılarıyla sorunu bildirmesiyle başlıyor. ‘yaybis.onder.org.tr’ adresine iletilen şikayetler ise uzmanlar tarafından değerlendirilerek, Talim ve Terbiye Kurulu üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı’na aktarılıyor.

Geçtiğimiz aylarda açılışı gerçekleştirilen ÖNDER Akademi, ilk çalışmalarından birini çok önemli bir alanda adım atarak yaptı. Bir süredir üzerinde çalışmaların yapıldığı Yayın Geri Bildirim Sistemi son şeklini aldı. İmam hatip okulları da dahil olmak üzere tüm ortaokullar ve liselerde okutulan ders kitaplarındaki sorunlar artık ortak katkıyla çözülmeye çalışılacak.

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“Sivil bir gözle katkı sunacağız”

Ders kitaplarında incelemeyi başlatan yay-bis uygulaması hakkında bilgi veren ÖNDER Akademi Başkanı Doç. Dr. Cihad Demirli, “Bu uygulamanın temel amacı okullarda kullanılan herhangi bir kaynakta; veli, öğretmen ya da öğrencilerin tespit ettiği bir hatanın bildiriminde bulunmasını, bildirimlerin gönüllü uzmanlarca değerlendirilmesini ve değerlendirmelerin periyodik olarak ilgililere raporlanmasını sağlayarak düzeltme çalışmalarına sivil bir gözle katkı sunmaktır” dedi. Çalışmada, internet üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra, ilgili kitabın adı, sayfası, görülen sıkıntıya ilişkin açıklama yazılıp gönderiyor. Bu form bir havuza düşüyor.

Gönüllü öğretmenler inceliyor

Sistemin başındaki operatör, bu başvuruyu gönüllü öğretmenlerden iki isme dijital olarak yönlendiriyor. Form, bu isimlerin önüne otomatik olarak düşüyor. Onlar da sisteme girip bakıyorlar. Öğretmenler gerektiğinde ilgili kitabı temin edip incelemelerini yapıyor veya açıklama yeterliyse oradan inceleyip, “Bunun şu şekilde düzeltilmesi lazım” diyerek öneride bulunuyorlar. O bölüm, uzman görüşü olarak kayıt altına alınıyor. Bu şikayetler ve incelemeler periyodik olarak raporlanıp, Talim Terbiye Kurulu’na sunuluyor.

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Şikayet sahibine dönüş yapılacak

Bu çalışmanın yaz aylarındaki müfredat değişikliğinden önce planlandığını, ancak kısa bir süre önce hayata geçirildiğini belirten Cihad Demirli, “Biz sıkıntılar olmadan, ortaya çıkmadan önce çalışmaya başlamıştık. Ancak hayata geçiremedik” dedi. Demirli, sistemde görev yapan operatörün hem görevlendirme yaptığını hem de filtre görevi üstlenerek anlamsız olan başvuruları devre dışı bıraktığını söyledi. Geçersiz bildirimlerin, ‘sorun yok’ notu düşülenlerin ve düzeltmelerin kayıt altına alındığını kaydeden Demirli, “Operatör sorunu uzmanına yönlendirecek. 5 gün sonra cevap vermesi için uyaracak, eğer cevap gelmemişse yeni bir isme yönlendirecek. Bu işlem 7 günde sonuçlanacak. Şikayet sahibine de dönüş yapılacak” diye konuştu.

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“Ticari hassasiyetleri dikkate alacağız”

Bir veli, bir öğretmen veya bir öğrencinin ders kitaplarında gördükleri sıkıntıları gönüllülük esasına göre bildireceklerini belirten Cihad Demirli, sistemin mantığına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Bu gönüllü bir çalışma, arayan sorumluluk hissettiği için arayacak. Arkadaki öğretmen de gönüllü bir şekilde ilgilenecek. Biz de gönüllü olarak raporlayacağız. Raporumuz kamuoyuna açık olmayacak. Yazar veya yayınevlerinin ticari olarak sıkıntı yaşayacağı birşey olarak yapmadık. Hedefimiz iyileştirme, kimseyi hedef göstermeyeceğiz. Ticari hassasiyetleri dikkate alacağız. Manipülasyona izin vermeyeceğiz.”

Sistem nasıl çalışıyor?

Yayın Geri Bildirim Sistemi’nde yer alan formda, kitabın fotoğrafı, başvurucunun adı soyadı, e-posta adresi, kitabın adı, yayınevi, ilgili sayfası, sorunla ilgili açıklama yer alıyor. Sitem şöyle çalışıyor: 1. adım; “yaybis.onder.org.tr” adresine giren öğretmen, öğrenci veya veli geri bildirim kaydını oluşturur. 2. adım; kayıt, bildirimler havuzuna düşer ve operatör kaydın uygunluğuna bakar. 3. adım; operatör, kişinin teknik açıdan uygun gördüğü geri bildirim kaydını, sistemdeki uzmanlardan ikisine yönlendirir. 4. adım; 7 gün içinde değerlendirme yapılması için uzmandan dönüş beklenir. 5. adım; uzmanın düzeltme kararı ve gerekçesi sistemde tasniflenir ve arşivlenir. 6. adım; tüm kayıtlar ile ilgili periyodik raporlamalar ilgililere ulaştırılır.