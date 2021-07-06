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POLİTİKA

Devlet Bahçeli: İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu yalnız değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir kez daha destek çıktı. Kim terörle mücadelede azimle irade sergiliyorsa onlara saldırıldığına dikkat çeken Bahçeli, "Sayın Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini asla kabul etmiyoruz. "Kim demiş Sayın Soylu 'yalnız' diye, kim demiş 'kimsesiz' diye. Gece gündüz demeden bölücü terör örgütüyle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli: İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu yalnız değildir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

TBMM'de, MHP Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek çıktı.

"Adını altın harflerle yazdıracak"

CHP'ye sert çıkan ve kim terörle mücadelede azimle irade sergiliyorsa onlara CHP'nin saldırdığına vurgu yapan Bahçeli, "Terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, asla kabul etmiyoruz" dedi.

Devlet Bahçeli: Görevini vatan millet sevgisiyle gece gündüz yerine getiren Soylu'nun yanındayız
OYNAT 01:11
Devlet Bahçeli: Görevini vatan millet sevgisiyle gece gündüz yerine getiren Soylu'nun yanındayız
Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yapılan itibar suikastlerinin farkında olduklarını ve Bakan Soylu'nun yalnız olmadığını ifade etti. Bahçeli, 'İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya karşı yapılan itibar suikastlerini, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum.

Kim demiş Süleyman Soylu yalnız diye? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı, görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren gece gündüz bölücü terör örgütleriyle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır.' dedi.

"Mert bir devlet adamıdır"

"Kim söylemiş Sayın Soylu 'yalnız' ve 'kimsesiz" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren gece gündüz demeden bölücü terör örgütüyle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Terör odaklarına hayranlık besleyenlerin hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değil.

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e tepki: Kürt'ten terörist olmaz teröriste Kürt denemez
OYNAT 02:30
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e tepki: Kürt'ten terörist olmaz teröriste Kürt denemez
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İYİ Parti'yi sert bir dille eleştirdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Geçen hafta katıldığı bir TV programında 31 Mart seçimlerine giderken Sayın Cumhurbaşkanının toptan Kürtlere terörist dediğini iddia eden bu devşirme siyasetçi, halkı kin ve nefrete alenen kışkırtarak büyük bir suç işlemiştir. İP Başkanı bu iddiasını İspatlamak zorundadır. Kürt'ten terörist olmaz, teröriste de Kürt denemez' şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu dokunulmazlığın kaldırılmasını istesin biz de ilk kez CHP'ye destek vereceğiz
OYNAT 00:49
Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu dokunulmazlığın kaldırılmasını istesin biz de ilk kez CHP'ye destek vereceğiz
Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, kendine güveni varsa dokunulmazlığının kaldırılması için mahkemeye başvurması gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, 'İşte fırsat, işte ortam. Saklayacağı, gizleyeceği, utanacağı ilişkiler ağı bulunmuyorsa çıksın mahkeme karşısına, üzerine atılı suçların hesabını versin. Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa, dokunulmazlığın kaldırılmasına bizzat kendisi ön ayak olmalı, karar sürecini bizatihi kendisi başlatmalıdır. Söz veriyorum, ilk kez CHP'ye destek vereceğiz.' dedi.

Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Bunlar yalancının daniskası
OYNAT 01:29
Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Bunlar yalancının daniskası
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli 'Kılıçdaroğlu Tank Palet Fabrikasını sattılar yalanını söylüyor, yardımcısı Öztrak ne satması biz ondan bahsetmedik diyebiliyor. Bunlar yalancının daniskasıdır. Kılıçdaroğlu paylaştığı bir videoda 'Beni hapse atmak istiyorlar' diye yakınıyor. Ama hakkındaki fezlekelerden hiç bahsetmiyor' ifadelerini kullandı.


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