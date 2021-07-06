Devlet Bahçeli: İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu yalnız değildir

Devlet Bahçeli: Görevini vatan millet sevgisiyle gece gündüz yerine getiren Soylu'nun yanındayız

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yapılan itibar suikastlerinin farkında olduklarını ve Bakan Soylu'nun yalnız olmadığını ifade etti. Bahçeli, 'İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya karşı yapılan itibar suikastlerini, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum.



Kim demiş Süleyman Soylu yalnız diye? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı, görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren gece gündüz bölücü terör örgütleriyle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır.' dedi.



