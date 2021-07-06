Devlet Bahçeli: İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu yalnız değildir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir kez daha destek çıktı. Kim terörle mücadelede azimle irade sergiliyorsa onlara saldırıldığına dikkat çeken Bahçeli, "Sayın Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini asla kabul etmiyoruz. "Kim demiş Sayın Soylu 'yalnız' diye, kim demiş 'kimsesiz' diye. Gece gündüz demeden bölücü terör örgütüyle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır" dedi.
TBMM'de, MHP Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek çıktı.
"Adını altın harflerle yazdıracak"
CHP'ye sert çıkan ve kim terörle mücadelede azimle irade sergiliyorsa onlara CHP'nin saldırdığına vurgu yapan Bahçeli, "Terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, asla kabul etmiyoruz" dedi.
"Kim söylemiş Sayın Soylu 'yalnız' ve 'kimsesiz" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren gece gündüz demeden bölücü terör örgütüyle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Terör odaklarına hayranlık besleyenlerin hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değil.