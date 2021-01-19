Gündem Devlet Bahçeli matematik dünya şampiyonu olan Yusuf Eymenin eğitim masraflarını karşılayacak
POLİTİKA HAKKÂRİ

Devlet Bahçeli matematik dünya şampiyonu olan Yusuf Eymen'in eğitim masraflarını karşılayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu olan Yusuf Eymen'in ailesini arayarak tebrik etti. Görüşmede, "Bu çocuklar milli servetimizdir ve sahip çıkmak da bizim görevimizdir" diyen Bahçeli, Eymen'in eğitim hayatı boyunca maddi manevi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
Devlet Bahçeli, Yusuf Eymen Velieceoğlu ve ailesini tebrik etti.
Devlet Bahçeli, Yusuf Eymen Velieceoğlu ve ailesini tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 bin 557 öğrenci arasında öğretmen gözetiminde yapılan Kanada Merkezli "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu olan Hakkari Şehit Selahattin İlkokulu Okulu öğrencisi Yusuf Eymen Velieceoğlu ve ailesini tebrik etti.

"Bu çocuklar milli servetimizdir"

Görüşmede Yusuf Eymen ve ailesini kutlayan Bahçeli, "Bu çocuklar milli servetimizdir ve sahip çıkmak da bizim görevimizdir" diyerek, Yusuf Eymen'in eğitim hayatı boyunca maddi manevi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Eymen'in anne babasının şark görevlerini gönüllü uzatmaları hakkında da kendilerini tebrik eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yusuf Eymen'in başarısı kadar değerli olan başka bir hususun da şark görevi için 2 yıllığına Hakkari'ye giden astsubay bir baba ve polis memuru annenin, 4 yıldır Hakkari'de gönüllü olarak görev yapmaya devam etmeleri ve Yusuf Eymen'in bir şehidimizin adını taşıyan devlet okulunda bu başarıyı elde etmesidir.

Başta Yusuf Eymen'in öğretmenleri ve okul yöneticileri olmak üzere bölgede şuurla görev yapan tüm eğitim ordumuzun fedakar mensupları öğretmenlerimize, başarıların filizlendiği ortamı tesis etmek için görevi başında olan güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyorum. Bu uğurda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anarken bu başarılarla onların da ruhlarının şad olduğuna inanıyorum."

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