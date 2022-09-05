Devlet Bahçeli seçim startını Sivas mitingiyle verdi: 103 yıl önceki gibi Sivas’tan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde konuştu. Partisinin ilk mitinginde konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas’ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz. 4 Eylül 1919’da Cumhuriyet’e giden yolun ilk adımı nasıl bu vilayetimizde atılmışsa, biz de benzer bir adımı atıyor, bu defa da Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümüne doğru yürüyoruz.

ADAYIMIZ BELLİ, KARARIMIZ NETTİR

2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. 1,5 yıldır kararsızlık içinde kıvrananlar varsın masalara yüz sürsünler. Varsın birbirlerine kazık atıp dursunlar. Kimin aday olacağını belirlemek için Türkiye düşmanlarından icazet arayışına koyulsunlar. Biz ne yapacağımızı bili-yoruz. Ne söyleye-ceğimizin bilincindeyiz. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Zillete tevessül etmedik ki istikametimiz şaşsın.

ÇEMBER DARALMAKTADIR

Bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Kararınız kaderinizi, iradeniz istikbalinizi tayin edecektir. Vakit yaklaşmaktadır, çember daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM’de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı’nın tecelli etmesidir. Gayemiz budur, gayretimiz buna yöneliktir.

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KILIÇDAROĞLU İÇ İSYANA OYNUYOR

Ancak fitne durmuyor, düşman dinlenmiyor. CHP’nin başındaki zat Türkiye’nin karşına geçen mihrak olup çıkmıştır. İnsanlarımızı birbirine düşürmenin temelini kazmakla meşgul bir fırsatçıdır. Gözünü hırs bürümüş, kalbi taşlaşmıştır. Cumhurbaşkanı adaylığı için iradesini kiraya vermiştir. Terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala’nın gönüllü avukatı olmuştur. Muhalefet dış işgal cephesinin ajanı ve gizli ajandası konumundadır. Kılıçdaroğlu valileri, kaymakamları tehdit ediyor. Vatandaşlarımıza borçlarını ödemeyin, otomobil almayın çağrısını dillendirerek iç isyana oynuyor. Bu Kılıçdaroğlu emperyalizmin kılıcını sallıyor.

1923’ÜN RÖVANŞI İÇİN TUZAK KURUYORLAR

1923'ün rövanşını 2023'te almak için tuzak kuruyorlar. 103 yıl evvel Sivas Kongresi'ni dağıtmak için kumpas kuranların mirasçıları kaos çıksın diye çırpınıyor. Ne var ki Hafik'in pehlivanlığını unutuyorlar. Gemerek'in ve Koyulhisar’ın gür sesini hafife alıyorlar. Divriği'nin demir nefesini göremiyorlar.”

Enflasyon canavarının başını ezeceğiz

Ekonomiyle ilgili mesaj veren Bahçeli, “Enflasyon canavarının mutlaka başı ezilecek. Fiyat istikrarı eninde sonunda sağlanacak” diye konuştu.

Ege’yi aşmak çok kolay

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sivas mitinginin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan için “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerini değerlendirdi. Bahçeli, “Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş Ege Denizi’ni aşmak çok kolay” dedi.