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POLİTİKA

Devlet Bahçeli: Türkiye'nin geleceğini 'Zillet' değil 'Cumhur' inşa edecek

İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefete sert sözlerle yüklendi. Atatürk Havalimanı'nda herhangi bir yıkımın olmadığını, aksine inşa ve ihyanın olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, İstanbul'u teslim alamazlar. Yolumuz Kızılelma'dır. Türkiye'nin geleceğini 'Zillet' değil 'Cumhur' inşa edecektir." dedi. İsim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alan Bahçeli, "Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler, elbette geldikleri gibi gidecekler." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli: Türkiyenin geleceğini Zillet değil Cumhur inşa edecek
Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul övünç madalyamızdır. Dünyanın en büyük Türk-İslam kentine yapılan her hizmet dua bereketidir.

"BURADA YIKIM DEĞİL İHYA VE İMAR VAR"

Eğer dikkatle dinlersek her yerden işitilmektedir. İnsan bu dünyada bahtiyar olmak isterse İstanbul'u ihmal etmemelidir. İstanbul'umuzun ihmal değil imar edildiğinin en açık kanıtı, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'dir.

Bize göre, millet bahçesi kucaklaşmanın adresidir. Müflis siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine burada yıkım yoktur. Heba edilmiş miras yoktur. İstanbullu kardeşlerimizi feraha kavuşturacak ihya ve inşa faaliyeti vardır. Atatürk isminin silinmesi kimsenin aklına gelmemiştir.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ 'ZİLLET' DEĞİL 'CUMHUR' İNŞA EDECEK"

Bunların işi gücü fitne fesattır. Geçim kapıları gıybettir. Gezi Parkı'nda ağaçların söküldüğünü söyleyen müfteriler, dikilecek ağaçlardan insanlarımıza doğanın imkanlarını sunmamızdan rahatsızdırlar. Gezi'de denediler cevabını milletten aldılar. 6-8 Ekim'de denediler, ihanetlerinin bedelini ağır ödediler. Hendek kazıp çukur açtılar, çok şükür açtıkları çukura emelleriyle birlikte gömüldüler.

15 Temmuz'da üzerimize geldiler, Türk milletinin haşmetiyle ezildiler, yenildiler. Hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, İstanbul'u teslim alamazlar. Yolumuz Kızılelma'dır. Türkiye'nin geleceğini zillet değil Cumhur inşa edecektir.

"MİLLETİN TOKADINI YİYİP GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER"

Yabancıların boyunduruğu altına girenler istikbalimize ambargo koyamayacaktır. Bunların amacı destek değil köstektir. Hakikatin sesini bastıramazlar. Halkın iradesini batıramazlar. Hiçbir vatandaşın bugünkü dramına bakarak ecdat yadigarı bu kutsal toprakların sahipsiz olduğunu zannetmesin.

Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler, elbette geldikleri gibi gidecekler.

Atatürk Havalimanı'ndan yeni bir 'Gezi' çıkarmak istediler. İftira siyaseti kaybetmeye mahkumdur. Atatürk Havalimanı için eylem yapanlar mahcup olacak.

Ayrıntılar geliyor...

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den muhalefete tepki: Bunların işi gücü fitne fesattır
OYNAT 02:11
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den muhalefete tepki: Bunların işi gücü fitne fesattır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuştu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesi üzerinden provokatif açıklamalar yapan muhalefete tepki gösteren Bahçeli, 'Bunların işi gücü fitne fesattır. Geçim kapıları gıybettir. Gezi Parkı'nda ağaçların söküldüğünü söyleyen müfteriler, dikilecek ağaçlardan insanlarımıza doğanın imkanlarını sunmamızdan rahatsızdırlar. Gezi'de denediler cevabını milletten aldılar. 6-8 Ekim'de denediler, ihanetlerinin bedelini ağır ödediler. Hendek kazıp çukur açtılar, çok şükür açtıkları çukura emelleriyle birlikte gömüldüler.' ifadelerini kullandı.

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