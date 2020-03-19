Devlet böyle olmalı: Koronavirüse karşı 100 milyarlık kaynak ayrıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı yaklaşık 3 saat 50 dakika sürdü. Erdoğan, bakanlar, bürokratlar, iş dünyası, sendikalar ve STK temsilcilerinin katıldığı 3 saat 50 dakikalık zirvenin ardından paketi açıkladı:

Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar aynı zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi oldu. Ancak, artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği de açıkça ortadadır. Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye’nin bu fotoğrafı, özellikle kendi içinde avantajlı bir yerde durdurarak, oraya bunu döndürmesi şarttır.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu salgınla dünyada köklü değişimler yaşanabilir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır. Bu salgınla dünyada köklü değişimler yaşanabilir' dedi. BiP'te paylaş

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21. ASIR TÜRKİYE ASRI OLACAK

İnsan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan kimi ülkeler de salgını kendi haline bırakarak, “Ölen ölür, kalan sağlar ile devam ederiz” anlayışıyla hareket ediyor. Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe katetmiş bir ülke olarak, inşallah 21. asrı Türkiye’nin asrı haline getireceğiz. Bugün itibarıyla dünyada Kovid-19 hastalığı teşhis edilen kişi sayısı 200 bine, bu hastalıktan dolayı ölen kişi sayısı ise 8 bine yaklaşmıştır. Hastalık teşhisi konanlardan 80 bini iyileşirken, kalanlarının tedavisi sürmektedir.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPTIK

Türkiye, en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirmiştir. Birileri farklı şeyler söyleyebilir, bütün hedefimiz insan hayatıdır. Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Gelişmelere göre, bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz. 20 bin öğretmenimizin daha atamasını da gerçekleştirdik.

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GÜÇLENEREK ATLATACAĞIZ

Vatandaşlarımıza fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara özellikle bütün birimlerimizi devreye sokarak denetimlerimizi yoğunlaştırdık ve cezai müeyyideleri etkinleştirdik. İş dünyasıyla ortaya çıkan yeni durum karşısında alınabilecek tedbirleri sürekli istişare ettik ve çözümleri hızla hayata geçirdik. Ellerini ovuşturarak, bu virüsün ülkemizi esir almasını bekleyen muhterislere aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. Bu sıkıntılı süreci de bırakınız tökezlemeyi veya yıkılmayı, daha da güçlenerek atlatacağımıza inanıyorum.

OYNAT 00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hep söylediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, bu sıkıntılı süreci de, bırakınız tökezlemeyi veya yıkılmayı, daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum' dedi.



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Mümkünse evinizden çıkmayın

Aşısı ve kesin tedavisi olmayan bu hastalıktan en iyi korunma yolunun, virüsün bulaşmasını engellemek olduğunu anlatan Erdoğan, “Alınan ve tavsiye edilen tedbirlerin tamamı hem kendimizin hem de diğer insanların sağlığını koruma amaçlıdır. Kovid-19 hastalığından en iyi korunma yöntemi herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz. Bu süreçte en çok hassasiyet göstermemiz gereken husus, bireysel temizliğimize ve diğer insanlarla olan mesafemize dikkat etmektir” dedi. Erdoğan, vatandaşlardan salgın tehlikesi geçene kadar evlerinden çıkmamalarını isteyerek, “Milletimin her bir ferdinden ricam, Kovid-19 tehdidi geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır. Vakit gezme değil, tedbir, tefekkür, tevekkül, okuma ve dinginlik vakti. Vakit, yapabileceğimiz her şeyi evimizden yapma, dış dünya ile fiziki irtibatımızı asgariye indirme vaktidir. Vakit, sevdiklerimiz başta olmak üzere, toplumun tamamı için kendimizden fedakarlık etme vaktidir” diye konuştu.

OYNAT 01:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'En iyi koruma yöntemi herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz' dedi. BiP'te paylaş

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TEDBİRİNİZİ ALIN

Erdoğan, “Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar, evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir. İşlerine giden vatandaşlarımız, mesai bitimiyle birlikte hemen evlerine dönmeli, kapıdan girer girmez de, kimseyle temas etmeden ilk iş sabunla ellerini, yüzünü yıkamalıdır. İster kamu, ister özel olsun tüm işyerlerinde de virüsün yayılma ihtimalini en aza indirecek tedbirlerin tamamı alınmalıdır” tavsiyesinde bulundu.

En düşük emekli maaşı 1500 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’ndeki Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı ardından alınan tedbirleri açıkladı. Erdoğan, “Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz” diyerek, alınan önlemleri açıkladı:

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100 Milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Hükümet 100 milyar liralık 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini açıkladı BiP'te paylaş

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1 Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteliyoruz.

2 Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.

3 Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.

4 İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.

5 Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.

6 İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.

7 Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.

8 Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere vereceğiz.

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9 Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.

10 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşüreceğiz.

11 Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini sağlayacağız.

12 Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz.

13 Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz.

14 Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz.

15 Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.

16 En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.

17 Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.

18 Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.

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19 İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz.

20 Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre alternatif kanallar geliştireceğiz.

21 Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.

Yakından izledik tedbirimizi aldık

Erdoğan, Türkiye’nin, en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izleyip, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirdiğini söyledi. İşte o tedbirler:

* Henüz işin çok başında, 10 Ocak’ta da Bilim Kurulu oluşturuldu.

* 20 Ocak’tan itibaren, hastalığın görüldüğü tüm ülkelerden gelen tüm yolcuları, ülkemize girişte taramadan geçirmeye başladık.

* 1 Şubat’ta, Çin’in Vuhan kentindeki vatandaşlarımızı askeri bir uçakla ülkemize getirerek karantinaya aldık. Karantina sonunda bu yolculardan hiçbirinde, hamdolsun, virüs çıkmadı.

* 23 Şubat’ta hastalığın ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı İran’dan ülkemize olan tüm hava, kara ve demiryolu geçişlerini kapattık.

* 27 Şubat’ta İran, Irak ve Gürcistan’la olan 8 sınır kapımızda Sahra Hastaneleri kurduk.

* 29 Şubat’ta İtalya ile ülkemiz arasındaki tüm yolcu trafiğini durdurduk.

* 2 Mart’ta, umreden dönen herkesin sağlık muayenesinden geçirilmesini kararlaştırdık ve vatandaşlarımıza 14 günlük karantina kuralına uymalarını tavsiye ettik.

* 10 Mart’ta, Türkiye’de ilk defa, Avrupa’dan gelen bir vatandaşta Kovid-19 testi pozitif çıkınca daha sıkı tedbirler alındı.

* Termal kamera uygulamasına geçildi.

* 20 ülkeye uçuşlar durduruldu.

* Hastanelerde ziyaret kısıtlamasına gidildi.

* Ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, konferans gibi etkinlikler ertelendi.

* Cezaevleri görüşleri 2 hafta süreyle ertelendi.

* Okullarda eğitime ara verildi.

* Umreden dönen yolcular öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

* Spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alındı.

* Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi.

* Tiyatro, sinema, kahvehane, internet kafe, kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

65 yaş üzerine kolonya ve maske

Erdoğan, Bilim Kurulunun önerisiyle önce İstanbul ve Ankara’da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtacaklarını belirterek yalnız yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında, devlet kadar, yakınlarına ve komşularına da görev düştüğünün altını çizdi. “Bu insanlarımıza hep birlikte yardımcı olarak, süreci suhuletle geçirmelerini temin etmeliyiz.” diyen Erdoğan, kamu bankalarının 76 yaş üzeri emeklilerin maaş ödemelerini, isterlerse evlerinde yapacaklarını, huzurevlerindeki doktor sayısını da artırarak yaşlıların sağlığını daha yakından takip edeceklerini bildirdi.