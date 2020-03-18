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ANKARA

Bakan Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını sebebiyle ikinci bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var" ifadelerini kullandı. Hasta sayısının 191’e ulaştığını kaydeden Bakan Koca, "Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Riskin önünü birlikte keselim" dedi.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bakan Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim." ifadelerini kullandı.

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