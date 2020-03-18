Bakan Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik

Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 18, 2020

Bakan Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim." ifadelerini kullandı.