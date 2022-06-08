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DİYARBAKIR

Dicle Nehri arıtma tesisi ile atık sudan kurtuluyor

Çevre yatırımlarıyla örnek projelere imza atan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince, atık suların sulama suyu standartlarında arıtılarak, çevre kirliliğinin önlenmesinde kilit rol görevi üstleneceğini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dicle Nehri arıtma tesisi ile atık sudan kurtuluyor
DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün Bismil’de hayata geçirdiği atık su arıtma tesisi günlük 12 bin 453 metreküp kapasiteyle hizmet verecek.

Çevre yatırımlarıyla örnek projelere imza atan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince, atık suların sulama suyu standartlarında arıtılarak, çevre kirliliğinin önlenmesinde kilit rol görevi üstleneceğini belirtti. DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün Bismil’de hayata geçirdiği atık su arıtma tesisi günlük 12 bin 453 metreküp kapasiteyle hizmet verecek.

Tesis tamamlandığında Bismil de atık sular deşarj edilerek Dicle Nehri’nin kirlenmesinin önüne geçilecek. Yapılan toplantıda yağmur suyu kanallarının iyileştirilmesi ve toplum sağlığını tehdit eden içme suyu borularının değişimi konularının da karara bağlandığı belirtildi. Bu yaz sonunda tamamlanması hedeflenen proje 93 milyon liraya mal olacak.

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