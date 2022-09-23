Gündem Didimde 25 düzensiz göçmen yakalandı organizatör tutuklandı
AYDIN

Didim’de 25 düzensiz göçmen yakalandı organizatör tutuklandı

Aydının Didim ilçesinde İlçe Jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan şahsı suçüstü yakaladı. Göz altına alınan göçmen kaçakçısı tutuklanırken 25 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Didim’de 25 düzensiz göçmen yakalandı organizatör tutuklandı
Didim'de düzensiz göçmenler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim’e bağlı Akköy Mahallesi’nde boş bir arazi aracını fark eden Jandarma ekipleri aracın yanına gittiğinde aracın hareket etmesinin ardından aracı durdurarak inceleme yaptı.

Araçta 25 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü C.A (23) göz altına alındı. Göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Göz altına alınan göçmen kaçakçısı C.A ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan araca ise mahkeme tarafından şerh koyuldu.

Son altı ayda sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 43 bine ulaştı
GÜNDEM
Son altı ayda sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 43 bine ulaştı

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
FOTOĞRAF 9
Title
Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Title
Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Title
Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

Title
Title
Title
Title
Title
Title
Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.
Kuvvetli sağanak geliyor

Kuvvetli sağanak geliyor

​Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı.
Adanada DEAŞ operasyonu

Adana'da DEAŞ operasyonu

​Yedi kişi gözaltına alındı.
Diplomasiye bir şans daha

​Türkiye arabulucu oldu, Rus ve Ukraynalı esirler evlerine döndü.

​Putin'in akıl hocası Dugin'den Avrupa'ya uyarı

​İran'ın 'sessiz kalmayacağız' açıklamasının ardından yapıldı
Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

​Ülke çapında dereceye giren gençlerin hediyeleri Başkan Avcı'dan...

​SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat!

​Köşeye sıkışmış bir Putin artık daha tehlikeli

​Artık herkes 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor.

​Rus ödeme sistemi “Mir”i kullanan Türk bankalarına tehdit.

​Marmara Denizi'nin ortasında doğal gaz depolama mesaisi.

Haftanın 7 günü Antalya aktarmalı yapılacak.

​47 flamingo çalıp 26'sını öldürdüler.

​İsveç enerji krizine karşı kiliseleri kapatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.