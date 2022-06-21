Son altı ayda sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 43 bine ulaştı

Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 18-21 Haziran'da Malatya Havalimanı'ndan yapılan 5 charter uçuşu ile 1135 Afganistan uyruklu, Kabil'e sorunsuz ulaştı.

Bu uçuşlarla bu yıl, 94'ü Afganistan, 2'si Pakistan'a olmak üzere toplam 96 charter seferi düzenlendi. Bu seferlerle 17 bin 497 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.

Bu yıl sınır dışı edilen Afganistan uyrukluların sayısı 24 bin 341, Pakistanlıların sayısı 6 bin 25 oldu. Sene başından itibaren sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.

OYNAT 01:12 TBMM Başkanı Şentop: Türkiye maalesef göç konusunda yalnız bırakıldı Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, göç sorunun küresel olduğuna dikkat çekerek, 'Küresel bir sorun diyoruz ve bu sorunun çözümünün de küresel olması lazım. Türkiye maalesef göç konusunda yalnız bırakıldı. Türkiye'ye gerekli katkının, desteğin göçle ilgili küresel sorumluluğun üstlenilmediğini görüyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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