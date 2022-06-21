Gündem Son altı ayda sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 43 bine ulaştı
POLİTİKA

Son altı ayda sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 43 bine ulaştı

Türkiye, düzensiz göçle kararlılıkla mücadele ediyor. Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Düzensiz göçle mücadele kapsamında bu yıl ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Son altı ayda sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 43 bine ulaştı
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Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 18-21 Haziran'da Malatya Havalimanı'ndan yapılan 5 charter uçuşu ile 1135 Afganistan uyruklu, Kabil'e sorunsuz ulaştı.

Bu uçuşlarla bu yıl, 94'ü Afganistan, 2'si Pakistan'a olmak üzere toplam 96 charter seferi düzenlendi. Bu seferlerle 17 bin 497 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.

Bu yıl sınır dışı edilen Afganistan uyrukluların sayısı 24 bin 341, Pakistanlıların sayısı 6 bin 25 oldu. Sene başından itibaren sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.

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