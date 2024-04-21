Diğer ülkeler ‘Bizi etkilemez’ sanmasın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konusundaki her şeyin dünyayı etkilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmesinden önce Bakan Fidan da kritik bir görüşme yaptı. Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nde bir araya gelen Fidan, Gazze konusunda önemli mesajlar verdi.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Şukri ile görüşmelerinde Gazze'deki durumun “vahametinin” ve yapılması gerekenlerin altını çizdiklerini vurgulayan Fidan, “Hangi diplomatik adımlar atılabilir? Hangi insani yardımlar konusunda neler yapılabilir? Uzun vadeli iki devletli çözüm konusunda hangi yöntemlere başvurulabilir? Bu konuları ayrıntılı görüştük. Özellikle insani yardımlar konusunda Mısır'la olan ilişkilerimiz hayati önem taşımakta. Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların ulaştırılması için Mısır'la gece gündüz yardım koordinasyon içerisinde çalışıyoruz” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

İsrail-İran geriliminin bölgeye olası etkilerinin sorulması üzerine Fidan, “İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Batı'nın buna kayıtsız şartsız destek vermesi Orta Doğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir” ifadelerini kullandı. Bu problemi gözden kaçıracak şeylere itibar edilmemesi gerektiğini kaydeden Fidan, şöyle devam etti: “Bir numaralı önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır."

DÜNYAYI ETKİLER

"Eğer bu kriz hak ettiği şekilde çözülmezse, Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu türden krizler bölgemizde artarak devam edecektir. Diğer ülkeler şöyle bir lüks içine girmesinler. ‘Bunlar sadece Orta Doğu'da olacak, bize bir etkisi olmayacak’ diye hiçbir şey içerisine girmesinler. Filistin konusunda olan her şey küresel fay hatlarını tetikler. Burada olan bir şey dünyanın her yerini etkiler.”

GEREKEN ADIMI ATMALIYIZ

“Bunu biz Kızıldeniz'deki ticaret gemileri ile ilgili krizde de gördük. Lojistik zincirinin nasıl kesildiğini gördük. Siparişlerin nasıl geç gittiğini, fiyatların nasıl arttığını gördük. Bunlar daha başlangıç. Eğer bu türden krizlerin yayılmasının önüne geçmek istiyorsak sahici olarak kollarımızı sıvayıp bu sorunun çözülmesi için gereken adımı atmamız lazım.”

İslam dünyası birlikte hareket etmeli

Türkiye'ye gelen Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Gazze'de konusu ele alındı. Görüşmede, İsrail'in saldırıları sürdükçe çatışmaların bölgeye yayılma riskinin bulunduğunu belirten Erdoğan, bölgenin çatışma sarmalına düşmemesi için İsrail-İran gerginliğinin azaltılmasının önemli, bunun için İslam ülkelerinin birlikte çalışmasının ise elzem olduğunu ifade etti. Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünün son bulması için öncelikle acil kalıcı ateşkesin tesisinin ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşımının gerekli olduğunu vurguladı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti.

Siyasi bir yol bulmalıyız

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, uluslararası toplumun gündemini şu anda meşgul eden şeyin İran ve İsrail arasındaki gerilim olduğuna işaret etti. Şukri, “Son olaylar uluslararası toplumun dikkatini Gazze'deki trajik koşullardan uzaklaştırdı. Bu savaşın bu çatışmaların bu gerginliğin yayılma ihtimali var” ifadelerini kullandı. Bölgesel sorunları, Gazze'de devam eden savaşı ve bunun Filistinliler üzerindeki yıkıcı etkilerini ele aldıklarını aktaran Şukri, çatışmanın genişleyeceği konusunda başından beri uyarılarda bulunduklarını vurguladı. Filistin devletinin kurulmasına yol açacak siyasi bir yol bulunması gerektiğini ifade eden Şukri, “1967 sınırlarına bağlı kalarak başkenti Kudüs olan Filistin devleti tanınmalıdır” diye konuştu. Şukri, Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın ulaştırılması için uluslararası toplumun birleşmesi gerektiğini söyledi.







