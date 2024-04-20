İstanbul'da Gazze diplomasisi: Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Şukri basın toplantısı düzenledi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır.' dedi.

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Samih Şukri ise, 'İkili ilişkilerin geliştirilmesi için bu görüşme önemli. Bölgede istikrar için Türkiye ile çalışmak önemli' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır.

Gazze'de yapılması gerekenlerin altını çizdik.

Yardımların Refah sınır kapısından ulaşması için yoğun çalışıyoruz.

Özellikle ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en güçlü boyutlarından birini oluşturmakta. Mısır'daki yatırımlarımız 3 milyon doları bulmuş durumda.

Libya'nın bütünlüğüne ve istikrarına beraber nasıl katkıda bulunuruz bunları kendi aramızsa istişare etme imkanımız oldu.

Mısır ve Türkiye, Akdeniz'in iki ucunda önemli iki kardeş ülke. Çok büyük iş birliği potansiyelimiz var.

Öncelik Gazze'deki işgalin bitmesi.

Filistinlilerin hak ettiği egemenlik verilmezse krizler artarak devam edecektir. Baştan beri söylediğimiz gibi Filistin'de olanlar küresel fay hatlarını tetiklemekte.

Bunlar daha başlangıç krizlerin büyümesini istemiyorsak kollarımızı sıvayıp gereken adımları atmalıyız.

İslâm ülkeleri olarak baskıyı artırmamız lazım. Bu artık ezilenlerle ezenlerin savaşı. Gazze konusunda tüm ülkeler seslerin yükseltmeli.

Dünyayı bekleyen asıl büyük kriz, uluslararası hukuksuzluk."

Bakan Şukri'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Türkiye ile ilişkilerimizi yüksek düzeylere çıkarmak için çalışıyoruz.

Bölgede güvenlik ve istikrar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Filistin kendi devletini kurma hakkına sahip. Filistinliler çok büyük kayıp verdi. Uluslararası kamuoyu şaşkın bir vaziyette bunu izlemektedir. Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması gerekiyor. Filistin halkı kendi devletini kurma hakkına sahiptir.

67 sınırları içerisinde bir Filistin devleti kurulmalı ve başkenti Doğu Kudüs olmalıdır.

Gazze'de savaş başladığına beri Mısır her zaman çabalarını sürdürmektedir. Gazze'ye yardımların ulaştırılmasında engellerle karşılaşıyoruz.

Yardımların ulaşması için BM Gazze'de merkez oluşturmalı.

(İran-İsrail gerilimi) Bu savaşın bu çatışmaların bu gerginliğin yayılma ihtimali var

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali ve Batı'nın buna destek vermesi Orta Doğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir.

Gazze halkının aç bırakılması ve tehcir edilmesini önlemeliyiz. "











