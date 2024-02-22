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Dilan ve Engin Polat çiftine bir darbe daha: Bir suçtan daha hapis cezası isteniyor

"Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşularını darbettikleri iddiasıyla yürütülen ayrı bir soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede, Dilan Polat'ın 8 yıl 4 ay, Engin Polat'ın ise 11 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi

14:14 - 22/02/2024 Perşembe
AA
Dilan Polat - Engin Polat (Arşiv)
Dilan Polat - Engin Polat (Arşiv)

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat'ın 2 Haziran 2023'te Çekmeköy'de tartıştıkları komşularını darbettikleri iddialarına yönelik soruşturmayı tamamladı.


Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Engin Polat'ın doğum günü nedeniyle Polat çiftinin evinde parti düzenlendiği ve partiye gelen bir misafirin bebeğinin rahatsızlandığı belirtilerek, doktora gitmek için park halindeki aracına yönelen misafirin, otomobilinin önünde başka bir araç olduğunu gördüğü ve çıkamadığı kaydedildi.


Haber verilen Engin Polat'ın, aracın çekilmesini istemek için komşuları Metin S.A'nın evine gittiği ve evde bulamadığı aktarılan iddianamede, Engin ve Dilan Polat çiftinin daha sonra Metin S.A. ile yolda karşılaşarak tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiyi darbedip tehditte bulundukları öne sürüldü.


Müşteki Metin S.A'nın, Polat'lara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park etmeleri nedeniyle aracını sokak üzerine bırakmak zorunda kaldığına işaret edilen iddianamede, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapora göre Metin S.A'nın darbedilme sonucu hafif nitelikte yaralandığı anlatıldı.


İddianamede Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.


Savcılık iddianameyi, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.


Polat çiftine yönelik diğer soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu 24 şüpheli hakkında soruşturma yürütülüyor.


Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada sulh ceza hakimliği, bazı sosyal medya fenomenleri hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygularken 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.


Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı: Cezaevine giderken söylediği ilk sözler adliyeyi inletti
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı: Cezaevine giderken söylediği ilk sözler adliyeyi inletti

Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Kara para aklama, vergi kaçırma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat ve beraberindeki 18 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında karar çıktı. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak 19 saat süren işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevine giderken söylediği sözler adliyeyi inletti... Peki, Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezası belli oldu mu? Dilan Polat ve Engin Polat ne ceza alacak, cezası ne olacak? Ayrıntılar haberimizde...


#Dilan Polat
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#Soruşturma
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