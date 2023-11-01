Lüks içindeki ihtişamlı yaşamlarıyla sosyal medya fenomenleri haline gelen, ardından haklarında açılan soruşturma ile Türkiye'nin gündemine oturan Dilen Polat-Engin Polat çifti gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi.

Dilan Polat davasında kimler gözaltında?

Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Beyza Ekici, muhasebeci Ahmet Gün, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Kürşat Polat ile çok sayıda şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Dilan Polat ifadesinde ne dedi?

Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna ise yine Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi.

Dilan Polat tutuklandı mı?

Polisin gözaltına aldığı diğer şüpheliler de güvenlik önlemleri altında emniyete getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dilan Polat ve Engin Polat neden gözaltına alındı?

Başsavcılık, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere incelenmek üzere himaye altına alınmıştı.







