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Gündem Dink Vakfına tehdide tahliye Ben psikolojik ilaçlar kullanıyorum, özür dilemeye hazırım
POLİTİKA

Dink Vakfı’na tehdide tahliye: Ben psikolojik ilaçlar kullanıyorum, özür dilemeye hazırım

Hrant Dink Vakfı’nı e-posta ile tehdit eden Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan tahliye edildi. İstanbul 56. Adliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmaya, “Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit” suçundan haklarında dava açılan tutuklu sanıklar SEGBİS ile katıldı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Dink Vakfı
Dink Vakfı

Şikayetçiler Hrant Dink Vakfı ve Fethiye Çetin’in avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Ersin Başkan savunmasında “Vakfın açıklamasından sonra tepki amaçlı e-postayı attım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum”; sanık Hüseyin Ateş ise “Bu olayları yaşamadan önce internette görmüş olduğum videolardan sarsıldım. (..) Ben birçok psikolojik ilaç kullanıyorum. O gün de ilaç kullanmamıştım. Tehdit etmek istemedim (..) Özür dilemeye her zaman hazırım” dedi. Mahkeme, tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali ve ölçülülük ilkesi gerekçesiyle her iki sanığın da tahliyesine karar verdi.

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