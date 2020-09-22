Dink Vakfı’na tehdide tahliye: Ben psikolojik ilaçlar kullanıyorum, özür dilemeye hazırım

Şikayetçiler Hrant Dink Vakfı ve Fethiye Çetin’in avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Ersin Başkan savunmasında “Vakfın açıklamasından sonra tepki amaçlı e-postayı attım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum”; sanık Hüseyin Ateş ise “Bu olayları yaşamadan önce internette görmüş olduğum videolardan sarsıldım. (..) Ben birçok psikolojik ilaç kullanıyorum. O gün de ilaç kullanmamıştım. Tehdit etmek istemedim (..) Özür dilemeye her zaman hazırım” dedi. Mahkeme, tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali ve ölçülülük ilkesi gerekçesiyle her iki sanığın da tahliyesine karar verdi.

GÜNDEM Dink Vakfı’nı tehdit eden şüpheli tutuklandı