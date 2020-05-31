Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Dink Vakfını tehdit eden şüpheli tutuklandı
İSTANBUL

Dink Vakfı’nı tehdit eden şüpheli tutuklandı

Hrant Dink Vakfı’na e-posta yoluyla tehdit mesajı gönderdiği tespit edilen H.A ‘tehdit’ suçu kapsamında tutuklama talebiyle sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edilirken.
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edilirken.

Hrant Dink Vakfı'na e-posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilen H.A. (25) sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı’ndaki savcılık sorgusu tamamlanan H.A ‘Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit’ suçu kapsamında tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. H.A hakimlik sorgusu sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

Şüphelinin, lise öğrenimini tamamlamadan okuldan ayrıldığı, 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. H.A’nın cep telefonu el konularak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından incelemeye alındı.

Abone Ol Google News
Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

​İsimleri ifşa edince sahte raporla hastaneye kapattılar!
Avrupanın son 24 saati

Avrupa'nın son 24 saati

​İşte ülke ülke son durum.
428 yerde kaldırıldı

428 yerde kaldırıldı

​Bakanlık, detaylı bir açıklama yaptı.
Azalmaya <br>devam ediyor

Azalmaya
devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Dink Vakfı'na <br>tehdide tutuklama

Dink Vakfı'na
tehdide tutuklama

​Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi.
Tütüne karşı <br>gençlerle mücadele

Tütüne karşı
gençlerle mücadele

Erdoğan, tütüne hayır gününde konuştu.
Kuyuönü Hes Projesi

Kuyuönü Hes Projesi

​10 Bin Hanenin Enerji İhtiyacını Karşılayacak
Gizli mektuplar açılacak

Gizli mektuplar açılacak

Yasal mücadele milyonlarca dolara mal oldu.

Dev proje açıldı

Dev proje açıldı

Sultan 2. Abdülhamit yaptırmıştı, yeniden şifa dağıtacak.
ABD yangın yeri!

ABD yangın yeri!

​Protestolar kontrolden çıktı.
İslam'ın iki düşmanı<br>cehalet ve bilgisizlik<br>

İslam'ın iki düşmanı
cehalet ve bilgisizlik

​Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan dünü ve bugünü değerlendirdi.
İstanbul için 3 günlük uyarı

İstanbul için 3 günlük uyarı

​Meteoroloji'den tüm yurdu etkileyecek yeni tahmin.
Joker gerçek oldu!

Joker gerçek oldu!

​Bu görüntüler akıllara o sahneyi getirdi.
Şehidin eşi<br> yürekleri dağladı

Şehidin eşi
yürekleri dağladı

​'Helalleşemedik bile, kızım için sabrediyorum.'
Polis arabası göstericileri ezdi

Polis arabası göstericileri ezdi

​ABD'den şok eden şiddet görüntüleri.
Türkiye'nin yüz akı

Türkiye'nin yüz akı

Küresel ekonomide Türkiye çok avantajlı bir yere oturacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.