Dink Vakfı’nı tehdit eden şüpheli tutuklandı

Hrant Dink Vakfı'na e-posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilen H.A. (25) sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı’ndaki savcılık sorgusu tamamlanan H.A ‘Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit’ suçu kapsamında tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. H.A hakimlik sorgusu sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

Şüphelinin, lise öğrenimini tamamlamadan okuldan ayrıldığı, 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. H.A’nın cep telefonu el konularak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından incelemeye alındı.