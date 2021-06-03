Direksiyonda kalp krizi geçirip medikale giren sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Zonguldak'ta sürücüsü kalp krizi geçiren Cumhur Has idaresindeki araç kontrolden çıkınca medikal dükkanının içerisine girdi. Kazada sürücü Cumhur H. ile yanında yolculuk yapan Nurhayat H. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler direksiyon başında kalp krizi geçiren Cumhur Has, ve Nurhayat H.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Cumhur H., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken Nurhayat H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sürücü Cumhur Has

GÜNDEM Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Video: Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü çekiciye çarptı