Gündem Direksiyonda kalp krizi geçirip medikale giren sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
ZONGULDAK

Direksiyonda kalp krizi geçirip medikale giren sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Zonguldak’ta direksiyon başında kalp krizi geçirip direksiyon hakimiyetini kaybederek sürücü medikal ürünler satan bir dükkana girdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Haber Merkezi İHA
Direksiyonda kalp krizi geçirip medikale giren sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
Sürücünün kalp krizi geçirerek girdiği medikal malzemeler satan işletmede maddi hasar meydana geldi

Zonguldak'ta sürücüsü kalp krizi geçiren Cumhur Has idaresindeki araç kontrolden çıkınca medikal dükkanının içerisine girdi. Kazada sürücü Cumhur H. ile yanında yolculuk yapan Nurhayat H. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler direksiyon başında kalp krizi geçiren Cumhur Has, ve Nurhayat H.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Cumhur H., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken Nurhayat H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sürücü Cumhur Has
Sürücü Cumhur Has

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı
GÜNDEM
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Video: Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü çekiciye çarptı


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Direksiyonda kalp krizi geçirdi

Direksiyonda kalp krizi geçirdi

​Medikal ürünler satan dükkana giren sürücü hayatını kaybetti.
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