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ANKARA

​'Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' yalanına soruşturma başlatıldı

'Diri diri gömülmüşler' yalanına soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' başlıklı haberin gerçekle ilgisi olmadığı belirtti, haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında soruşturma başlattı.

IHA
Ankara Adalet Sarayı
Ankara Adalet Sarayı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi kaybolan iki askerin diri diri gömüldüğüne dair haberin gerçekle ilgisi olmadığı belirtilerek, haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Paylaşılan görseller 3 yıl öncesine ait

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımlarda yer alan görüntülerin, Şanlıurfa'da 3 yıl öncesine ait başka bir adli olayla ilgili olduğu ve bu fotoğrafları kullanarak yapılan haberin gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Bir kısım internet haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında 'Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu, diri diri gömülmüşler' başlığı altında, Şanlıurfa ilinde 3 yıl öncesine ait başka bir adli olayla ilgili fotoğraflar da kullanılmak suretiyle yapılan haberlerin gerçekle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Tamamen algı oluşturmaya yönelik bu tarz asılsız haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

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