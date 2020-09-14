Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları ele alındı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz’deki bir aylık faaliyetlerinin ardından önceki gün Navtex süresinin dolmasıyla birlikte kablo ve ekipmanlarını toplayarak Antalya Limanı’na dönmüştü. Oruç Reis, proje sahasında 10 Ağustos’ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik bir alanda sismik veri topladı. Proje kapsamında taranması planlanan toplam alan büyüklüğü 15 bin kilometre olarak öngörülüyordu. Oruç Reis’in ilk aşama faaliyetlerinin tamamlanması için 25 Eylül’e kadar bölgede faaliyetlerine devam etmesi bekleniyordu.

OYNAT 00:59 Oruç Reis Antalya açıklarına demirledi Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, görev süresinin dolması nedeniyle Antalya Limanı açıklarına demir attı. Oruç Reis gemisini görmek isteyen birçok tur teknesi yakınından geçti. BiP'te paylaş

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