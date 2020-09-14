Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadı, Oruç Reis bakım ve ikmal için çekildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Oruç Reis bakımda olduğu için Navtex yayınlanmadı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadı, Oruç Reis bakım ve ikmal için çekildi.

Oruç Reis'in bakıma alınmasını CHP'nin sormadan 'geri adım' demesi iç siyasete yönelik.

Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor.

İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını reddederler.

Yaptırım talepleri

(AB'de Türkiye'nin yaptırım talepleri) Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum Kesimi istiyor. Yaptırım beklemiyorum ama öyle bir ihtimal de var.

Macron dürüst bir siyasetçi değil, şirazesinden çıktı. Fransa her yere saldırıyor, 'liderim' demek istiyor.

Anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı.

24-25 Eylül'de ben yaptırım kararı beklemiyorum. Ama olabilir de. Gemimize, kişilere yönelik olabilir. Geçmişte de böyle kararlar alındı. Biz kararlılığımızdan vazgeçtik mi? Hayır.

Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli.

Göçle ilgili konularda AB üzerine düşen görevi yapmalıdır.

Türkiye ile AB arasında, AB gerginlik yaratmak istiyorsa o zaman sadece göç konusu değil aramızdaki ilişkilerin ya da üzerindeki konular gözden geçirilir.

Ama AB bu konuya gelmeyecektir diye düşünüyoruz.

Üyelik sürecinde ciddi bir tıkanma yaşanıyor.

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Macron dürüst bir siyasetçi değil. Sağduyuyu kaybetti, dengesi bozuldu.

Libya'da sahada desteklediği darbeci kaybetti. Suriye'de önemli aktör olmaktan çıktı. Üzülüyorum da.

Ama bu Fransa'nın yanlış politikaları sayesinde. Fransa şuan Almanya'ya rağmen AB'nin liderliğine oynuyor.

Fransa rol almaya çalışıyor. Fransa'nın ismi konuşulduğunda herkes gülmeye başlıyor.

Konumunu da zayıflatıyor. Normandiya 7'lisini topladı ama destek alamadı.

Oradaki ülkeler Türkiye'nin değerini bilen ülkeler. İyi geçinmek isteyen ülkeler.

Pompeo ile görüştük anlattık. Ben 'bunları biliyorum' dedi.

Şu haritayı gösterdiğimde görüştüğüm ülkeler şoke oluyorlar. Sevilla haritası... Biz bunu daha önce görmemiştik diyorlar.

Anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı.

Miçotakis'in diyalog çağrısı

İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Yunanistan Başbakanı'nın yaptığı açıklamalar, olumlu, ılımlı.

Ön şartlarda diretirse biz de ön şartlarda bulunuruz. Ön şartlar yerine gelmeden de, görüştükten sonra da yerine getirebilirler.

'Sevilla haritasından vazgeçilmezse bu gerginlik bitmez'

Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece ve Türkiye kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez.

Yunanistan'ın bunlardan vazgeçmesi gerekiyor.

KKTC'nin haklarını alacak bir mekanizmaya evet demesi gerekiyor Rum tarafının.

Bunu kabul etmedikleri sürece, faaliyetlerimizi sürdüreceğiz ve onlar için gerginlik sebebi olacak.

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Yunanistan'ın mantıklı olması lazım. Rum kesiminin de Türk tarafını yok saymaması lazım.

Kendine güvenen ülkeler ön şartsız masaya oturur. Bizim tüm faaliyetlerimizi durdurmayı ön şart olarak koşuyorlar.

Pompeo'nun Güney Kıbrıs ziyareti

Niye Türk tarafına geçip 'talebiniz ne?' demiyor?

Ayrıntılar geliyor...

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