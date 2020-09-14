Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Çavuşoğlu Türkiyenin Doğu Akdenizde geri adım atmadı, Oruç Reis bakım ve ikmal için çekildi
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadı, Oruç Reis bakım ve ikmal için çekildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını, Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini söyledi. AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım taleplerine karşı Çavuşoğlu, ''Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum Kesimi istiyor. Yaptırım beklemiyorum ama öyle bir ihtimal de var'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Oruç Reis bakımda olduğu için Navtex yayınlanmadı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadı, Oruç Reis bakım ve ikmal için çekildi.

Oruç Reis'in bakıma alınmasını CHP'nin sormadan 'geri adım' demesi iç siyasete yönelik.

Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor.

İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını reddederler.

Yaptırım talepleri

(AB'de Türkiye'nin yaptırım talepleri) Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum Kesimi istiyor. Yaptırım beklemiyorum ama öyle bir ihtimal de var.

Macron dürüst bir siyasetçi değil, şirazesinden çıktı. Fransa her yere saldırıyor, 'liderim' demek istiyor.

Anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı.

24-25 Eylül'de ben yaptırım kararı beklemiyorum. Ama olabilir de. Gemimize, kişilere yönelik olabilir. Geçmişte de böyle kararlar alındı. Biz kararlılığımızdan vazgeçtik mi? Hayır.

Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli.

Göçle ilgili konularda AB üzerine düşen görevi yapmalıdır.

Türkiye ile AB arasında, AB gerginlik yaratmak istiyorsa o zaman sadece göç konusu değil aramızdaki ilişkilerin ya da üzerindeki konular gözden geçirilir.

Ama AB bu konuya gelmeyecektir diye düşünüyoruz.

Üyelik sürecinde ciddi bir tıkanma yaşanıyor.

Macron dürüst bir siyasetçi değil. Sağduyuyu kaybetti, dengesi bozuldu.

Libya'da sahada desteklediği darbeci kaybetti. Suriye'de önemli aktör olmaktan çıktı. Üzülüyorum da.

Ama bu Fransa'nın yanlış politikaları sayesinde. Fransa şuan Almanya'ya rağmen AB'nin liderliğine oynuyor.

Fransa rol almaya çalışıyor. Fransa'nın ismi konuşulduğunda herkes gülmeye başlıyor.

Konumunu da zayıflatıyor. Normandiya 7'lisini topladı ama destek alamadı.

Oradaki ülkeler Türkiye'nin değerini bilen ülkeler. İyi geçinmek isteyen ülkeler.

Pompeo ile görüştük anlattık. Ben 'bunları biliyorum' dedi.

Şu haritayı gösterdiğimde görüştüğüm ülkeler şoke oluyorlar. Sevilla haritası... Biz bunu daha önce görmemiştik diyorlar.

Anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı.

Miçotakis'in diyalog çağrısı

İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Yunanistan Başbakanı'nın yaptığı açıklamalar, olumlu, ılımlı.

Ön şartlarda diretirse biz de ön şartlarda bulunuruz. Ön şartlar yerine gelmeden de, görüştükten sonra da yerine getirebilirler.

'Sevilla haritasından vazgeçilmezse bu gerginlik bitmez'

Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece ve Türkiye kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez.

Yunanistan'ın bunlardan vazgeçmesi gerekiyor.

KKTC'nin haklarını alacak bir mekanizmaya evet demesi gerekiyor Rum tarafının.

Bunu kabul etmedikleri sürece, faaliyetlerimizi sürdüreceğiz ve onlar için gerginlik sebebi olacak.

Yunanistan'ın mantıklı olması lazım. Rum kesiminin de Türk tarafını yok saymaması lazım.

Kendine güvenen ülkeler ön şartsız masaya oturur. Bizim tüm faaliyetlerimizi durdurmayı ön şart olarak koşuyorlar.

Pompeo'nun Güney Kıbrıs ziyareti

Niye Türk tarafına geçip 'talebiniz ne?' demiyor?

Ayrıntılar geliyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması: Faaliyetlerine devam edecek
EKONOMİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması: Faaliyetlerine devam edecek

Tahrik ziyareti! Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu sözde kurtuluş günü töreni için Meis Adası'na gitti
DÜNYA
Tahrik ziyareti! Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu sözde kurtuluş günü töreni için Meis Adası'na gitti

Oruç Reis’ten NATO molası: Müzakere çalışmaları sonrasında kabloları toplayıp limana yanaştı
DÜNYA
Oruç Reis’ten NATO molası: Müzakere çalışmaları sonrasında kabloları toplayıp limana yanaştı

Dikkat çeken ziyaret: Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu Meis Adası'nda
GÜNDEM
Dikkat çeken ziyaret: Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu Meis Adası'nda
Abone Ol Google News
Milletler üstü Beş Gözlü istihbarat

Milletler üstü "Beş Göz"lü istihbarat

Rothschild eliyle küresel gözetleme sistemi kuruldu.
Vücudu işgal böyle başlıyor

Vücudu işgal böyle başlıyor

Solunum yolu hücrelerinin görüntüleri tıp dergisinde yayımlandı.
Bakan Çavuşoğlu: Türkiyenin Doğu Akdenizde geri adım atmadı, Oruç Reis bakım ve ikmal için çekildi

​Fenerbahçe bir transferi daha İstanbul'a getirdi.
Altı il için<br>sağanak uyarısı!

Altı il için
sağanak uyarısı!

​Meteoroloji: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
Öğrenci<br>yurtlarına ulaştı

Öğrenci
yurtlarına ulaştı

​Çanakkale Gökçeada'da korkutan yangın.
Faaliyetlerine<br>devam edecek

Faaliyetlerine
devam edecek

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması.
Yolcu<br>otobüsü devrildi

Yolcu
otobüsü devrildi

​İstanbul'daki kazada çok sayıda yaralı var.
Ertuğrul mesajı

Ertuğrul mesajı

​Doğu Akdeniz'e uçak gemisi yollayan Fransa'ya gönderme.
Sonu Napolyon<br>gibi olacak

Sonu Napolyon
gibi olacak

​Macron da Napolyon gibi mağlup olacak çünkü karşısında Erdoğan var.
BAE'den ırkçı İsrail takımına destek

BAE'den ırkçı İsrail takımına destek

​Peygamberimize hakaret edip, "Araplara ölüm" sloganları atan takıma sponsor oldular.
Tüm hastalar<br>'keşke' diyor

Tüm hastalar
'keşke' diyor

K​oronavirüsü yenen doktorlar yaşadıkları acı tecrübeleri anlattı.
Hafter'e isyan

Hafter'e isyan

​Darbeci Hafter'in sözde hükümet binası göstericiler tarafından yakıldı.
Gökçeada'da korkutan yangın: Öğrenci yurtlarına kadar ulaştı
Gündem

Gökçeada'da korkutan yangın: Öğrenci yurtlarına kadar ulaştı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yangın çıktı. Meralık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın öğrenci yurtlarının bulunduğu alana kadar ulaştı. Ekiplerin, arazöz ve itfaiye araçlarıyla sabah saatlerine kadar müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Dışişleri ile MİT koordinasyonu: 'Diplomatik istihbarat'ta Türkiye sınıf atladı
Dünya

Dışişleri ile MİT koordinasyonu: 'Diplomatik istihbarat'ta Türkiye sınıf atladı

Dışişleri Bakanlığı ile MİT arasındaki koordinasyonun güçlenmesi sayesinde Türkiye'nin dış politikasında yeni bir dönem başladı. 2010'lu yılların başında MİT bünyesinde kurulan 'dış istihbarat analizi' ile birlikte diplomasi ve istihbarat birimleri önemli roller üstlendi. Gelinen noktada, Suriye rejimi ve Mısır gibi ülkerle en kritik konular 'istihbarat' düzeyinde ele alınıyor. Diplomatik istihbarat konusunda Türkiye'nin her geçen gün kurumsallaştığına dikkat çeken uzmanlar, "Hem teknik bilgileri hem de özel metotlarla elde ettikleri bilgiler istihbaratçıları, örneğin diplomatlardan, oldukça farklı bir konuma getirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Nijerya'da bir köyü basan silahlı grup 21 kişiyi kaçırdı
Dünya

Nijerya'da bir köyü basan silahlı grup 21 kişiyi kaçırdı

Nijerya'da köy basıp insan kaçırma girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Kaduna eyaletine bağlı Udawa köyüne silahlı kişilerin düzenlediği baskında 21 kişi kaçırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.