Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüştü

Yalova'da anne-kız hastaneyi birbirine kattı: Doktor ve hemşireye saldırdılar

Yalova'da, panik atak geçirdiği gerekçesiyle hastaneye giden Tülay Ç. (44), kendisine serum takmayan doktor ile hemşire ve güvenlik görevlisini, kızı Sinem Ç. (19) ile birlikte darbetti. Bu anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.