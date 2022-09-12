Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüştü
ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Amir Mahmoud Abdulla ile görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüşme gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü’yle Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını mümkün kılan İstanbul Anlaşması’nın uygulanmasını görüştük." ifadesini kullandı.

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