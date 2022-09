Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüştü

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü’yle Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını mümkün kılan İstanbul Anlaşması’nın uygulanmasını görüştük." ifadesini kullandı.

Discussed the Istanbul Agreement & its implementation with @AmirMAbdulla, @UN Coordinator for Black Sea Grain Initiative. pic.twitter.com/XhX0DCXLqR — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 12, 2022

