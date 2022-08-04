Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.
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