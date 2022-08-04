Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru diplomasisi

Bakan Nebati tahıl koridoru sonrası fiyat düşüşünü gösterdi: Recep Tayyip Erdoğan etkisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati Tahıl koridorunun açılmasıyla ilgili olarak ' Cumhurbaşkanımızın tahıl koridoruyla ilgili yapmış olduğu çalışma dünyaya nefes aldıran bir çalışma oldu' şeklinde konuştu.