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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlundan tahıl koridoru diplomasisi
Çavuloğlu - Guterres

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.

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