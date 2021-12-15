Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: CHP temsilcisi Yurter Özcan CIA ajanı Henri Barkey’le görüştü ​

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada FETÖ’nün sadece bir terör örgütü değil, aynı zamanda organize suç şebekesi olduğunu belgelerle tüm muhataplarına anlattıklarını kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın, Henri Barkey’le görüştüğüne ilişkin iddiasını hatırlatan Çavuşoğlu, iddia sahibinin, iddiasını ispatlamakla mükellef olduğunu söyledi.

"CHP ABD TEMSİLCİSİ YURTER ÖZCAN GÖRÜŞTÜ"

Çavuşoğlu, “Büyükelçimiz, Henri Barkey’le görüşmemiştir. Peki, bu Henri Barkey’le görüşen kim biliyor musunuz? Sürekli görüşen kim? CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan. CHP olarak buna sessiz kalacak mısınız? Ben burada iftira atmıyorum. Amerika’da siyasi partiler ve buna benzer kuruluşlar kimle görüştüyse FARA’ya kaydeder. FARA kayıtlarına bakın, temsilcinizin görüştüğünü orada görürsünüz. ABD’nin kayıtlarında var.” bilgisini paylaştı.

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