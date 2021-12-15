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ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: CHP temsilcisi Yurter Özcan CIA ajanı Henri Barkey’le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'li Engin Altay’ın, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın, Henri Barkey’le görüştüğüne ilişkin iddiası üzerine açıklama yaptı. Çavuşoğlu “Büyükelçimiz, Henri Barkey’le görüşmemiştir. Peki, bu Henri Barkey’le görüşen kim biliyor musunuz? Sürekli görüşen kim? CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: CHP temsilcisi Yurter Özcan CIA ajanı Henri Barkey’le görüştü ​
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Dubai’de Dubai Türk İş Konseyi yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada FETÖ’nün sadece bir terör örgütü değil, aynı zamanda organize suç şebekesi olduğunu belgelerle tüm muhataplarına anlattıklarını kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın, Henri Barkey’le görüştüğüne ilişkin iddiasını hatırlatan Çavuşoğlu, iddia sahibinin, iddiasını ispatlamakla mükellef olduğunu söyledi.

"CHP ABD TEMSİLCİSİ YURTER ÖZCAN GÖRÜŞTÜ"

Çavuşoğlu, “Büyükelçimiz, Henri Barkey’le görüşmemiştir. Peki, bu Henri Barkey’le görüşen kim biliyor musunuz? Sürekli görüşen kim? CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan. CHP olarak buna sessiz kalacak mısınız? Ben burada iftira atmıyorum. Amerika’da siyasi partiler ve buna benzer kuruluşlar kimle görüştüyse FARA’ya kaydeder. FARA kayıtlarına bakın, temsilcinizin görüştüğünü orada görürsünüz. ABD’nin kayıtlarında var.” bilgisini paylaştı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Türkiye'nin, Afganistan'da büyükelçiliğini açık tutan tek NATO ülkesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Afganistan'da öngörülü ve cesur bir kararla büyükelçiliğini açık tutan tek NATO ülkesiyiz. Avrupa Birliği dahil herkes temsilciliğini tekrar açmak için çaba sarf ediyor bizden de yardım istiyor.' dedi.
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