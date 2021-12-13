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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme kapsamında karşılıklı temsilciler atayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atanacağını açıkladı. Çavuşoğlu "Ermenistan'ın başkenti Erivan'a charter uçuşlarını başlatacağız" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlundan Ermenistan açıklaması
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de Bütçe Görüşmeleri'nde konuştu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atayacağız. Ermenistan'ın başkenti Erivan'a charter uçuşlarını başlatacağız."

"Libya'dan heyet gelecek"

  • "Libya’da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili’nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek."

"Yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor"

"Haftaya Pakistan’da Afganistan konulu İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağız. İran, Irak, Yemen, Lübnan, Etiyopya, Sudan, Somali dosyalarında yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor."

"Kıta sahanlığımıza gelen gemileri engelledik"

  • "Bu yıl, Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. İlgili ülkeler nezdindeki girişimlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyetiyle hepsini engelledik."

"Afrika’yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz"

Afrika, Asya ve Latin Amerika’yla ilişkilerimizde de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi’yle, Afrika’yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz. Liderlerin katılacağı Zirve öncesi, Dışişleri, Eğitim, Sağlık ve Tarım Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek. 20 lider 80 bakan geliyor.

"43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi"

  • Maarif Vakfı’yla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi uluslararası işbirliği kapsamında aralıksız sürdürüyoruz.
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