Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dendias'ın içinde ukde kaldı galiba her gün Türkiye'yle ilgili konuşuyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la atıştığı Ankara'daki basın toplantısını anlattı. Dendias'ın toplantıdan önce kendisine 'tartışma yaratacak bir şey söylemeyeceğim, sizden de aynı şeyi bekliyorum' dediğini aktaran Çavuşoğlu, "Ama maalesef basın toplantısında çok agresif oldu. Atina'ya gittik orada bir şey söylemedi basın toplantısında. Döndükten sonra her gün konuşuyor ama biz hiç konuşmuyoruz. Orada içinde ukde kaldı galiba her gün Türkiye'yle ilgili bir açıklama yapıyor" dedi.

Haber Merkezi 20 Haziran 2021, 09:34 Son Güncelleme: 20 Haziran 2021, 09:59 AA