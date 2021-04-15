Bakan Çavuşoğlu'nun tepkisi sonrası Dendias klavyesine sarıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Ankara'da önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yunan Bakan ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile kameraların karşısına geçerek ortak basın açıklaması yaptı.

Buradaki konuşmasının bir bölümünde Türkiye'ye karşı tehditvari bir üslupla konuşan Dendias, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle Türkiye'ye Avrupa Birliği tarafından uygulanacak yaptırımların masada olduğunu açıkladı.

Söz konusu açıklamaların ardından Bakan Çavuşoğlu, "Buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız bunların cevabını vermek durumunda kalırım." diyerek Yunan mevkidaşına "anladığı dilden" yanıt verdi.

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz

Dendias, Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası klavyesine sarıldı

Tüm bu gelişmeler dünya kamuoyunda oldukça büyük yankı uyandırırken, Çavuşoğlu'nun haklı tepkisi karşısında ne yapacağını bilmeyen Dendias, görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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Paylaşımında, Türkiye'nin kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu öne süren Dendias, "İki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için gerekli koşul gerginliğin azaltılmasıdır. Geçmişte, suçlu eylemler önemli ölçüde artmıştır." dedi.

Türkiye'nin AB ile üyelik sürecini Yunanistan'a bağlayan Dendias, Libya ile yapılan deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin "sözde" ifadesini kullandı.

Libya ile imzalanan "muhtıranın" deniz hukukuna uygun olmadığını ifade eden Dendias, "Yunanistan, Türkiye ile yavaş yavaş olumlu bir gündem başlatmaya hazır. Bu, uluslararası hukuku, Avrupa müktesebatını terk etmek anlamına gelmez. AB üçüncü taraf değildir. Tarihte devletlerin bir arada var olmasının en gurur verici örneği ailemizdir." paylaşımında bulundu.

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OYNAT 03:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ortak basın toplantısında konuştu. Dendias'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, 'Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım. İlk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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