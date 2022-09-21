Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hintli mevkidaşı Jaishankar ile görüştü
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hintli mevkidaşı Jaishankar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği New York’ta Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hintli mevkidaşı Jaishankar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor.
Çavuşoğlu, Türkevi’nde Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunan halen kaşınmaya devam ediyor
OYNAT 01:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunan halen kaşınmaya devam ediyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege'de Türkiye'yi tahrik eden Yunanistan'a sert uyarılarda bulundu. 'Bu Yunanistan'a bir uyarıdır' diyen Çavuşoğlu, 'Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz
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