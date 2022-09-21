Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hintli mevkidaşı Jaishankar ile görüştü

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HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'den yeni açıklama: Buna bu kadar anlam yüklemenin manasını çözebilmiş değilim

İktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verebileceklerine dair sözleri altılı masada kriz çıkartan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, tepki çeken çıkışının ardından yeni açıklamalarda bulundu. Söylediklerinin arkasında olduğunu ifade eden Tekin kendini, "'Her parti bakanlığı hak eder' diyorum, 'HDP de dahil mi' diyorlar, 'Elbette' diyorum. Buna bu kadar anlam yüklemenin manasını çözebilmiş değilim." sözleriyle savundu.