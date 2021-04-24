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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Biden'ın sözde soykırım ifadesine tepki gösterdi. Çavuşoğlu açıklamasında "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine ilişkin "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz. #1915Olayları" ifadelerini kullandı.

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