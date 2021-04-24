Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz

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Komuta merkezine bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metina mesajı: Terörün kökünü kazımakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı. Operasyonun adının "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" olduğunu duyuran Erdoğan, "Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız" dedi.