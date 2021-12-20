Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kabil Havalimanı'nın şartlar uyarsa Katar'la birlikte işleteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki: Hükümete saldırmanın yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. TÜSİAD'a çok sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi cibilliyetinizi biliyoruz. Sizin derdiniz başka. Siz acaba bu hükümeti nasıl çökertiriz de sömüreceğimiz bir hükümeti nasıl iş başına getiririz diye düşünüyorsunuz.' diye konuştu.