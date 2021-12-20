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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kabil Havalimanı'nın şartlar uyarsa Katar'la birlikte işleteceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu akşam bazı uzmanlarımız Doha’ya gidiyorlar. Teklif vereceğiz, şartlar uyarsa Katar'la birlikte işleteceğiz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kabil Havalimanının şartlar uyarsa Katarla birlikte işleteceğiz
Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/Exc9bvlou0

Çavuşoğlu, "Türkovac piyasaya girdiği zaman kullanılmaya başlandığı zaman kardeşlerimizle bu aşıyı paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bu aşıyı ulaştıracağız. Kardeş Malezya halkının Türkovac’tan faydalanmasından memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

Bazı uzmanlar Doha'ya gidiyor

Çavuşoğlu, "(Kabil Havalimanı işletilmesi konusunda), Kabil Havalimanı konusunda uzmanlarımız Doha'ya gidiyorlar bugün. Türk ve Katar şirketi Afganistan’daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için mutabakat imzaladı. Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Çarşamba günü geçici yönetimle bu konuyu birlikte alacaklar. Şartlarımız uyarsa Katar ile beraber havaalanlarını işletiriz. Uymazsa şartlar illa işleteceğiz diye bir şey yok. Önümüzdeki günlerde netleşecek." şeklinde konuştu.

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