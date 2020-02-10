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ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Seçim zamanı Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hiçbir Kıbrıs Türk’ü bir gün Kıbrıs cumhurbaşkanının Türkiye’yi malzeme yapacağını düşünmezdi. Seçim zamanı Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapıyor. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Türkiye’de ne de başka bir yerde çalışmadım. Bunları önümüzdeki günlerde de açıklayacağım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

RUS HEYETİYLE İKİNCİ TOPLANTI

Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı.

Görüşmede karşılıklı öneriler oldu. toplantı sonunda bir mutabakat sağlanmadığı için sadece öneriler paylaşıldığı için devamı konusunda teyitleşildi.

Rus heyeti Ürdün'e gitti ve bugün yeni bir toplantı yapılacak.

İdlib’de bir an önce ateşkese riayet edilmelidir. Rejimin saldırganlığına engel olmak gerekiyor.

Bakalım bugünkü toplantılar neticesinde bir mutabakat olacak mı. Bir netice çıkmasa daha üst seviyelere çıkabilir gerekirse iki lider de bir araya gelebilir.

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AKINCI'NIN SÖZLERİ

Biz seçim zamanları batıdan alışıktık Türkiye’nin malzeme yapılmasına. Hiçbir Kıbrıs Türk’ü bir gün Kıbrıs cumhurbaşkanının Türkiye’yi malzeme yapacağını düşünmezdi. Ama bakıyoruz seçim zamanı sayın Akıncı Türkiye’yi malzeme yapıyor.

  • Biz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği olmazsa olmaz diyoruz. Dönüşümlü başkanlık…

Biz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini Rumlara karşı savunurken Hatay gibi bağlanmasına kadar gidecek kendi kendine soru sorup cevap veriyor.

Bunlar KKTC ya da Türkiye’de konu mu oldu ki?

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Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Türkiye’de ne de başka bir yerde çalışmadım. Bunları önümüzdeki günlerde de açıklayacağım.

Maalesef Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor.

Akıncı ne yapmak istiyor? Durup dururken neden Türkiye’ye saldırıyor bunları Kıbrıs Türk halkının iyi düşünmesi gerekiyor.

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