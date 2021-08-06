Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Yunan mevkidaşı Dendias'a geçmiş olsun telefonu

Yangınlardan en çok etkilenen yerlerin başında gelen Sicilya adası için Başbakan Mario Draghi, sivil savunma imkanlarının seferber edilmesine yönelik bir kararname imzaladı. Adaya, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere diğer bölgelerden takviye ekipler gönderildi.

Ülkede geçen hafta, başta Atina yakınlarındaki Dionisos bölgesi olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık arazi kül olmuş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti.

Mikonos’da 15 dönümlük çalılık arazi ve iki aracın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri ve gönüllüler tarafından kısa sürede söndürülürken, diğer yangın bölgelerine itfaiye araçları ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildiği belirtildi.

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Zeria ve Ahaia bölgesinde çıkan yangın ile ilgili söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris koordine ederken, yangına 294 itfaiye personeli, 7 piyade ekibi, 77 itfaiye aracı, 7 helikopter ve 5 uçak ile müdahale edildiği aktarıldı.

Akdeniz alevlere teslim: Yunanistan ve İtalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Yunanistan ve İtalya son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'ın batısında çıkan yangında 5 köy boşaltıldı, en az 8 kişi yaralandı, onlarca ev küle döndü. İtalya'nın ulusal itfaiye teşkilatı ise hafta sonu 800'den fazla yangın meydana geldiğini duyurdu. Pescara kentindeki yangında 53 hektarlık orman alanı zarar gördü, yaklaşık 800 kişi tahliye edildi. Yunanistan'da geçen hafta da başta Atina yakınlarındaki Dionisos bölgesi olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık arazi kül olmuş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti.



