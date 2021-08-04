Dünya Alevler Atinaya dayandı Evler tahliye ediliyor
AVRUPA

Alevler Atina'ya dayandı: Evler tahliye ediliyor

Yunanistan'da Varipombi bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın başkent Atina'ya yaklaştı. Şehrin dış kısımlarına ulaşan alevler nedeniyle iki yerleşim birimi ve bir çocuk tatil kampı tahliye edildi. Aharnes Belediye Başkanı Spiros Vrettos, alevlerin yerleşim birimlerine ulaştığını ve bazı evlerin yandığını belirterek acil yardım çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Alevler Atinaya dayandı: Evler tahliye ediliyor
Atina

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Aharnes belediyesine bağlı Varipombi bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.

YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLİYOR

Öğleden sonra çıkan ve kısa sürede çevreye yayılarak üç ayrı noktada yoğunlaşan yangın nedeniyle Varipombi ve Adames yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltıldı, bölgedeki çocukların bulunduğu bir tatil kampı tahliye edildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, söndürme çalışmalarının 3 ayrı noktada yoğunlaştığını, yangına 350 itfaiye personeli, 70 araç, 5 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiğini aktardı.

'KUZEYE DOĞRU UZAKLAŞIN' ÇAĞRISI

Yunan basınındaki haberlerde, Avrupa Acil Çağrı Merkezinden (112) bölgedeki vatandaşların telefonlarına, "alevlerin neden olduğu kıvılcımlardan etkilenmemek için evlerinin kapı, pencere ve bacalarını iyice kapatmaları ve bir an önce kuzeye doğru uzaklaşmalarını" yazan mesajlar gönderildiği belirtildi.

Yangın bölgesinde art arda patlamaların meydana geldiği aktarılan haberlerde, yoğun duman sebebiyle Atina-Lamia oto bandının trafiğe kapatıldığı, bölgedeki yüksek enerji hatlarının zarar görmesi sebebiyle de Atina’nın bazı yerlerinde elektrik kesintileri olduğu, trafik ışıklarının yanmaması nedeniyle trafikte kaos yaşandığı ifade edildi.

Fotoğraf: Kosmas Koumianos
Fotoğraf: Kosmas Koumianos

ACİL YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Aharnes Belediye Başkanı Spiros Vrettos, alevlerin Varipombi yerleşim birimine ulaştığını, bazı evlerin yandığını belirterek, acil yardım çağrısında bulundu. Öte yandan Eğriboz Yarımadası, Messinia, Lakoniya ve İstanköy Adası'nda da orman yangınları çıktığı bildirildi.

Akdeniz alevlere teslim: Yunanistan ve İtalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor
FOTOĞRAF 19
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Yunanistan’ın Mora yarımadasında ve İtalya’nın Pescara kentinin güneyindeki sahil şeridine yakın ağaçlık alanda da büyük bir yangın çıktı.
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Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Zeria ve Ahaia bölgesinde çıkan yangın ile ilgili söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris koordine ederken, yangına 294 itfaiye personeli, 7 piyade ekibi, 77 itfaiye aracı, 7 helikopter ve 5 uçak ile müdahale edildiği aktarıldı.
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Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız sürdüğü, Ziria, Kranidi ve Almiro bölgelerinde bazı köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.
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Yunan basınındaki haberlerde, sahil şeridindeki Panagopulos bölgesinde, yoğun dumandan etkilenen yaklaşık 110 çocuğun bulunduğu bir tatil kampının tahliye edildiği, yangın nedeniyle Rio Antirio köprüsünün bir süre trafiğe kapatıldığı kaydedildi.
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Yangın bölgesine giden Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, bölgede durumun iyiye gittiğini belirterek, Devlet mekanizmasını her alanda acilen harekete geçirdik ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangının büyümesini engelledik. Bugünkü durum dünden daha iyi noktada dedi.
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Öte yandan, Rodos Adası, Mikonos Adası ve Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Sofulu bölgesinde de öğlen saatlerinde yeni orman yangınları çıktığı bildirildi.
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Mikonos’da 15 dönümlük çalılık arazi ve iki aracın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri ve gönüllüler tarafından kısa sürede söndürülürken, diğer yangın bölgelerine itfaiye araçları ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildiği belirtildi.
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Ülkede geçen hafta, başta Atina yakınlarındaki Dionisos bölgesi olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık arazi kül olmuş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti.
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İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.
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İtalyan itfaiyesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, bugün itibarıyla ülke genelinde 299 yangının devam ettiği, bunlara havadan ve karadan 600'den fazla müdahalede bulunulduğu bildirildi.
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İtalyan itfaiyesinin hafta ortasından bu yana yangınların sürdüğü Sicilya'nın özellikle Messina kenti ve civarındaki Santa Domenica Vittoria, Librizzi, Terme Vigliatore beldelerinde yangınlarla mücadelesinin aralıksız sürdüğü kaydedilen paylaşımlarda, Aidone beldesindeki yangınlara da Canadair model yangın söndürme uçaklarıyla havadan müdahale edildiği aktarıldı.
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Yangınlardan en çok etkilenen yerlerin başında gelen Sicilya adası için Başbakan Mario Draghi, sivil savunma imkanlarının seferber edilmesine yönelik bir kararname imzaladı. Adaya, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere diğer bölgelerden takviye ekipler gönderildi.
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Pescara kentinin güneyindeki sahil şeridine yakın ağaçlık alanda da büyük bir yangın çıktı.
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Sert rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp yayılan alevlerin bölgedeki bazı tesisleri etkilediği, evleri tehdit ettiği ve palmiye ağaçlarının yanmasına yol açtığı aktarıldı.
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Sahil şeridindeki yangın sebebiyle insanların da plajdan kaçtığı belirtildi.
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İtalyan ANSA ajansının haberinde de Pescara'da dramatik sahnelerin yaşandığı ifade edilirken, şu ana kadar alevlerden etkilenen 5 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
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Akdeniz alevlere teslim: Yunanistan ve İtalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Yunanistan ve İtalya son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'ın batısında çıkan yangında 5 köy boşaltıldı, en az 8 kişi yaralandı, onlarca ev küle döndü. İtalya'nın ulusal itfaiye teşkilatı ise hafta sonu 800'den fazla yangın meydana geldiğini duyurdu. Pescara kentindeki yangında 53 hektarlık orman alanı zarar gördü, yaklaşık 800 kişi tahliye edildi. Yunanistan'da geçen hafta da başta Atina yakınlarındaki Dionisos bölgesi olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık arazi kül olmuş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti.
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Bölgedekievler tahliye ediliyor

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evler tahliye ediliyor

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