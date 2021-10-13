Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres, Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/KLq303uVmD — Yeni Şafak (@yenisafak) October 13, 2021

Bir gazetecinin, Suriye'ye yeniden bir askeri operasyon düzenlenmesine ilişkin sorusuna Çavuşoğlu, son dönemde Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ile Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinden gerçekleşen saldırıları hatırlatarak yanıt verdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'ye roket atma menzilinin yaklaşık 30 kilometre olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattıktan sonra da diğer Suriye'nin kuzey doğu bölgesindeki harekatlarımızda da Amerika ve Rusya'yla bir mutabakata varmıştık. Her iki ülke de bu bölgedeki teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkaracaklardı" diye konuştu.

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Çavuşoğlu, Rusya'nın Tel Rıfat ve Münbiç'teki teröristleri bu bölgelerden uzaklaştırması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu sözler maalesef tutulmadı. Dolayısıyla son yapılan saldırılarda, bu bölgede sivillere yönelik ve bize yönelik saldırılarda da Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız."

ABD'nin Suriye'de şehit olan Türk güvenlik güçlerine yönelik taziye açıklamasına da değinen Çavuşoğlu, "Şimdi ABD açıklama yapıyor, 'müttefikimize Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz' diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu teröristlere, kim eğitiyor bunları? Sen eğitiyorsun, sen silah veriyorsun. Sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'den topraklarımızı hedef alan tacizler bardağı taşırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen polis memurlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, 'Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız.' dedi. BiP'te paylaş

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